kolumne Lü: Geginggt und gerissen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Coralie Wenger

Gemäss Öffentlichkeitsgesetz sind die Sitzungsprotokolle des Romanshorner Stadtrates auf Verlangen öffentlich einsehbar. Die Thurgauer Zeitung hat Einblick in vier Protokolle verlangt. Nach rund einem Monat Wartezeit lagen die Papiere vor - zu fast drei Vierteln eingeschwärzt. Wer nun dem Stadtrat vorwirft, er betreibe Geheimniskrämerei, tut ihm unrecht. Unter den geschwärzten Abschnitten steht rein gar nichts – weil da gerade Kaffeepause war.

«Kinder werden immer jünger – und schwieriger» – Wenn es so weit ist, altern sie dafür schneller.

«Grosse Bauprojekte lassen Schülerzahl explodieren» - Und wir haben immer gedacht, im Thurgau vermehre man sich noch natürlich.

Wenige Kantonsparlamente in der Schweiz tagen so selten wie das St.Galler. Gerade vier Mal pro Jahr treffen sich die Mitglieder zur Behandlung der Geschäfte. Die fünfte Session, jeweils im April, wurde aus Spargründen abgeschafft. Derweil staut sich die anstehende Arbeit. Also doch wieder mehr Sitzungen? Es geht auch anders: Viele Probleme lösen sich von selber – wenn man sie nur nicht anfasst.

«Der Quartierverein St. Mangen veranstaltet diesen beliebten Flohmarkt schon seit 44 Jahren am letzten Samstag im Montag, von 7 bis 17 Uhr.» – Ausweichdatum ist der erste Dienstag im Mittwoch.

«Ebnater Frauen werden aufgelöst» – Nach dem Vorbild der Mafia in Salzsäure?

Die Demo zum Frauenstreiktag in Zürich ist aus dem Ruder gelaufen. Eine Demonstrantin soll einen Polizisten geginggt und dieser sie darauf an den Haaren gerissen haben. Fazit: Der Polizist musste ins Spital, die Frau zum Coiffeur.

«VBSG-Fahrleitungen liegen öffentlich auf» – Bei Berührung droht Lebensgefahr.

«Voriger Rasen wird zu Naturgarten» – Überflüssig zu sagen, dass vorig überflüssig meint.

«Nach einem jahrelangen Hickhack um amtliche Vermessungen auf dem Gebiet des Kantons Thurgau ist nun ein blinder Fleck auf der Karte der Schweizer Landestopologie verschwunden.» - Auf der Karte der Schweizer Landestopographie sieht er wieder etwas.

«Kein Landesverweis für 27 Diebstähle» - Sie dürfen alle bleiben.

«Bachelor-Kandidatin warnt vor Billig-Brüsten am Bosporus» – Drei für zwei. Aber wohin mit der dritten?