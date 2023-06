Kolumne Lü: Gärten von oben Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Der St. Galler SVP-Nationalrat Mike Egger fordert für das Parlament längere Sitzungstage und eine kürzere Mittagspause. Konkret verlangt er, dass ein Sitzungstag schon um 7 Uhr morgens beginnt und bis 7 Uhr abends dauert. Die derzeit zwei bis drei Stunden Mittagspause könne man locker auf eine Stunde beschränken. Das reicht für ein Bürli und ein Paar Wienerli – geliefert vom gelernten Fleischfachmann Egger.

Auch in der Schweiz wird geklaut, was nicht niet- und nagelfest ist. Stark zugenommen hat in den vergangenen Jahren der Diebstahl von Bienen. Imker diskutieren daher, was auch für die Fussballfans im Gespräch ist: personalisierte Flugausweise.

Lange war es ein Tabu. Neuerdings aber ist es laut Bundesgericht erlaubt, während des Autofahrens sein Handy in der Hand zu halten. So können die Lenker ihr Lieblingsspielzeug zwar nicht benutzen, aber immerhin streicheln.

Die Kindergärten der Stadt St.Gallen werden aufgerüstet – mit WLAN und drei Tablets pro Klasse. Sobald die Kinder auf dem Computer eine Tanne von einem Reh unterscheiden können, wird als nächster Schritt die Einführung von künstlicher Intelligenz vorangetrieben.

600'000 Franken soll Sulgen für einen Aussichtsturm beim stillgelegten Reservoir im Oberdorf erhalten. Doch nicht alle Sulgener haben Freude an diesem Geschenk. Eine Bürgerin, die in unmittelbarer Nähe des geplanten Turmes wohnt, bemängelte dessen Nähe zu den Wohnhäusern. «Die, die da oben stehen, schauen uns direkt in den Garten», klagt sie. Da sieht man dann eben, wer gejätet hat und wer nur den Liegestuhl pflegt.

«Bei den Rheintaler Rockern der Band Black Diamonds klopft nächstes Jahr das 20-jährige Bestehen an die Tür.» - Hoffentlich nicht mit einer Krücke.

Lukas Auer, Präsident des Thurgauer Gewerkschaftsbundes, weiss von einer Frau, die weiterarbeiten musste, nachdem sie in ihrem Tankstellenshop überfallen worden war. Weil auf die Schnelle kein Ersatz aufzutreiben war. Für einen vorzeitigen Feierabend reicht ein Schock offensichtlich nicht – da muss man schon erschossen werden.