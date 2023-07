Kolumne Lü: Frisch ab Zitze Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Alles in allem eine gelungene Hauptversammlung, die sich im nächsten Jahr auf eine Wiederholung freut.» – Wenn sich die Teilnehmer auch freuen, ist es ja gut.

Der Walter Zoo in Gossau will wachsen. In der lokalen SVP macht man sich Sorgen, dass der Tierpark zum finanziellen Risiko werden könnte und dann von der Stadt gerettet werden müsste. Die Befürworter der Vergrösserung winken ab: Gossau wird keine Tiere durchfüttern. Sollte dem Zoo das Geld ausgehen, werden die Löwen, Tiger und Schimpansen freigelassen und sorgen für sich selber.

Der Streit um die Frage, ob der Eggersrieter Gemeindepräsident Roger Hochreutener in der Gemeinde oder eben doch in Staad wohnt, dauert nun bald drei Jahre. Und er zieht sich weiter hin – wohl noch über Monate. Manche Beobachter fragen sich deshalb: Wohnt er noch, oder zeltet er schon?

Appenzell Innerrhoden ist der einzige Bergkanton, der keine Wildruhezonen kennt. Nach zweimaligem Scheitern legt der Kanton nun eine dritte Version vor. Ob er damit durchkommt, ist offen. Denn alles, was ruht, gilt in Innerrhoden als faul.

Normalerweise beträgt die Distanz beim Schiessen mit dem Sturmgewehr 300 Meter. Im Schiessstand Hüttlingen allerdings liegen zwischen Schützenstand und Scheibenstock nur 285 Meter. Noch ein paar Meter weniger, und schlechte Schützen treffen mit Werfen besser als mit Schiessen.

Im Alpstein haben zwei junge Wanderer auf der Wiese eine Kuh gemolken. Und sich dabei gesagt: Nicht nur Touristen lassen sich melken.

«Die Obertoggenburgerin ist oft auf den Wanderwegen unterwegs und kennt sie daher bestens gut.» – Das ist noch wesentlich besser als sehr gut.

Seit der ursprüngliche Standort abgerissen wurde, wartet ein altes Bild des Goldacher Dorfheiligen Mauritius auf ein neues Zuhause. Jetzt scheint der ideale Platz für den Schutzpatron der Messer- und Waffenschmiede gefunden. In der neuen Zentrumsüberbauung soll er zu hängen kommen – in einem Steakhouse.

In einem Restaurant im Kanton Freiburg haben Gäste in ihrem Sushi Maden gefunden – und sich beim Personal beschwert. Eine kleinliche Reaktion. Wo sonst gibt es Fleisch gratis dazu?