Kolumne Lü: Fleisch und Salz Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger Bild: Coralie Wenger

Eine Wanderin hat im Alpstein fleischfressende Pflanzen entdeckt und Alarm geschlagen. Noch ist nicht geklärt, ob es sich um eine gefährliche Art aus dem brasilianischen Regenwald oder um den harmlosen rundblättrigen Sonnentau handelt. Vorsichtshalber wurde für den gesamten Alpstein ein Wanderverbot verhängt, und die Wildhüter haben sämtliche Steinböcke, Gämsen und Murmeltiere eingezogen. Wölfe werden nicht in Sicherheit gebracht.

«Es sei in Zuoz passiert, als sie sich in einem Hotel eine Pause vom Schafhirten gegönnt habe.» – Man weiss es: Schafhirten haben Ausdauer.

Der St.Galler Finanzchef Marc Mächler und Ständerat Beni Würth sind bzw. waren Verwaltungsräte der Schweizer Salinen AG. Diese ist im Besitz der Kantone und hat eine Monopolstellung. Vergangenes Jahr ging der Verwaltungsrat auf Studienreise. Drei Übernachtungen im Fünfsternehotel und Museumsbesuch in Arles, Helikopterflug über die Meersalzsaline und Stadtrundgang in Aigues-Mortes, ornithologische Führung und Besuch einer Stierzucht. So sah das Programm der viertägigen Reise aus. Sogar gegessen wurde zwischendurch. Enge Geister erkennen darin – zurückhaltend gesagt – einen Missbrauch von Steuergeld. Dabei dürften auch sie wissen: Sowohl Vögel wie Rindfleisch werden mit Salz gewürzt. Und ein Verwaltungsrat muss wissen wie.

«Gräberfonds stirbt aus» – ob das etwas mit dem Namen zu tun hat?

«Nach dem Ritual folgt das gemeinsame Essen der zubereiteten Speisen.» – Beim Verzehr von nicht zubereiteten Speisen ist Vorsicht geboten.

Der St.Galler Kantonsrat hat die Zuständigkeit für die Denkmalpflege an die Gemeinden übertragen. Damit bekommen diese die Kompetenz, auch über Schutzobjekte des Kantons und des Bundes zu entscheiden – ohne vorgängige Zustimmung der kantonalen Denkmalpflege. Ist diese mit einem kommunalen Entscheid nicht einverstanden, muss sie dagegen rekurrieren. Heimatschutz, Architekten- und andere Verbände haben sich vergeblich gegen die Neuerung gewehrt. Als kleinen Trost für die Niederlage erhalten alle Mitglieder gratis einen Fotoapparat. Damit sie dokumentieren können, wie unsere Städte und Dörfer ausgesehen haben, bevor die Denkmalpflege an die Gemeinden ging.

«Erstmals eine Frau als Präsidentin» – bis jetzt waren nur Männer Präsidentin.