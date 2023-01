Kolumne Lü: Fasten beim Kauen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Während einer Woche waren in Flums acht Geissböcke spurlos verschwunden. Jetzt sind die wieder da – am Morgen im Stall, einfach so. Wo sie waren und warum sie zurückgekommen sind? Die Besitzerin hat die Tiere gefragt, aber keine Antwort erhalten. Eine Tierkommunikatorin hat sie aufgeklärt: Wahrscheinlich wurden die Ziegen von einem Luchs erschreckt. Was beweist: Auch mit Böcken kann man reden. Man muss nur wissen, wie.

Benzin statt Diesel floss unlängst aus der Zapfsäule einer Tankstelle nahe Langrickenbach. Weit kamen die Autofahrer damit nicht. Immerhin: Der Schaden wurde ihnen ersetzt und einen Tankgutschein gab’s obendrauf. Nun hoffen wir, dass in unserer Stammbeiz auch mal Wein statt Bier aus dem Hahnen läuft. Von einem Schaden könnte keine Rede sein.

«In Heiligkreuz verursacht die Staatsstrasse wesentliche Lärmemmissionen» – endlich hört man mal was aus dem Sarganserland.

«Fürchten Sie sich vor dem Sterben? Es sei wunderschön, sagen Forscher» – sie reden alle aus eigener Erfahrung.

179'700 Franken bot ein Liebhaber für die Autonummer SG 4. Bezahlt hat er nie. Nun geht die Nummer für 179'600 Franken an die Person mit dem zweithöchsten Angebot. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt behält sich vor, dem Nichtzahler eine Umtriebsentschädigung in Rechnung zu stellen. In der stillen Hoffnung, er habe wenigstens Kleingeld.

«Zudem sollte gut gekaut werden – das heisst, rund 40-mal pro Biss» – damit lässt sich die Zeit zwischen Morgen- und Nachtessen sinnvoll nutzen.

«Der gewählte Kandidat vervollständigt die restliche Amtsdauer bis 2025» – die Amtsdauer hat offensichtlich ein Loch.

«Findige portugiesische Seefahrer segelten schliesslich über das Kap der Guten Hoffnung nach Indien» – früher meinte man immer, sie seien drumherum gesegelt.

Seit kurzem kann man im St.Galler Kybunpark seine Pausenwurst oder das Bier auch digital bestellen – und die Verpflegung dann in einer speziellen Reihe bei den Ständen abholen. Ohne lange anstehen zu müssen. In einem nächsten Schritt ist vorgesehen, dass Matchbesucher sich ihr Futter direkt an den Platz liefern lassen können. Inklusive Rückgabe des vollen Pinkelbechers.