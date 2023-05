Kolumne Lü: Die Tür bleibt zu Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«In der Folge spielten die Wiler das Resultat geschickt herunter» – von 3:0 auf 2:0 und dann 1:0.

«Dabei warf beispielsweise der SP-Kantonsrat und Juso-Präsident Nicola Siegrist auf Twitter die Frage in den Raum, ob Wählerinnen und Wähler schon wieder betrogen wurden.» – Der Wurf war scharf und platziert, richtete aber keinen Schaden an.

Nach dem Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Lugano sind die Basler wütend. So wütend, dass Captain Fabian Frei und Goalie Marwin Hitz den Umstand Schiedsrichter Fähnrich noch persönlich mitteilen wollen. Mit ihren Kindern an der Hand klopfen sie an die Tür der Schiedsrichterkabine, rufen laut und verlangen ein Gespräch. Doch die Tür bleibt zu – und die armen Kinder wissen bis jetzt nicht, wie ein böser Mensch aussieht.

«16-Jähriger in Untersuchungshaft, Polizei durchsucht sein Haus» – Die Hausbesitzer werden immer jünger.

Wer beim FC St.Margrethen derzeit noch im Vorstand sitzt, ist unklar. Sicher ist nur, dass auch Vizepräsidentin Majlinda Sulejmani und Sportchef Dash Bektashi per sofort von ihren Ämtern zurückgetreten sind. Zudem soll eine Reihe von Spielern ebenfalls den Abgang angekündigt haben. Im Moment sieht es so aus, dass Präsident Fredi Britt nebst zusätzlichen Aufgaben im Vorstand auch die Rollen aller Spieler übernehmen muss. Faire Gegner werden versuchen, ihn bei Spielen gegen St.Margrethen läuferisch nicht zu überfordern.

«Ja, Abrashi hat ihn hinten an der Ferse getroffen.» – Vorne an der Ferse hätte direkt Rot gegeben.

An ihrer Nominationsversammlung haben die St.Galler Grünliberalen dem Infektiologen Pietro Vernazza einen Platz auf der Nationalratsliste verwehrt. Dann stand eine Wiederholung der Versammlung zur Debatte – weil die ehemalige grünliberale Nationalrätin Margrit Kessler wegen angeblicher Formfehler mit Klage gedroht hatte. Sie wollte, dass die Liste neu erstellt wird – nach politischen und/oder finanziellen Kriterien. Der Gründer einer grossen Schweizer PR-Agentur soll einmal gesagt haben: «Gebt mir eine Million, und ich mache aus einem Kartoffelsack einen Bundesrat.» Die jungen St.Galler Grünliberalen sahen das anders: «Gebt dem Vernazza keinen Platz, sonst wird der alte Sack noch Nationalrat.»