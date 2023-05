KOLUMNE Lü: Die Quadratur des Kreises Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Der Mann griff unvermittelt einen Beamten an, wie die Landespolizei Vorarlberg meldet. Er wurde mittels Körperkraft zu Boden gebracht und festgenommen.» – Wo die geistige Kraft nicht reicht, muss die andere ran.

1947 wurden im Kanton St.Gallen noch rund 2800 Feldhasen erlegt, im vergangenen Jahr waren es noch sieben. Warum die selten gewordenen Tiere überhaupt noch gejagt werden, wissen nur die schiessenden Helden.

«Steueramt liegt im Rückstand» – Absteigen kann es aber nicht.

So sicher wie der Sommer kommt, flammt in Arbon der Streit um die Pergola des Restaurants Rotes Kreuz wieder auf. Dieser Tage hat Wirt Gionatan Capuano mit dem Aufbau begonnen – obwohl er das gemäss Bundesgericht nicht dürfte. Eigentlich könnte die Stadt für heuer ein Auge zudrücken und Capuano gewähren lassen. So wie sich der Sommer bis jetzt angelassen hat, kann er die Pergola eh nicht brauchen.

«Verwahrung für Sexualdelikte gefordert» – Genau – die gehören weggesperrt.

Patric Burtscher kandidiert für das Flawiler Gemeindepräsidium. Aber, sagt er: «Ich möchte Gemeindepräsident werden und kein Politiker.» Ich möchte einen Kreis, hat mal einer gesagt. Aber er muss viereckig sein.

«Er erkannte aus der Ferne das Kamera-Auto und stellte sich vor der Garageneinfahrt tot auf den Boden.» – Das soll ihm mal einer nachmachen.

«Die Reden – es kamen insgesamt neun Frauen und Männer zu Wort – waren weniger politisch als vielmehr launisch.» – Mehr oder weniger mürrisch, aber nie launig.

Der GLP-Kantonsrat Ueli Fisch ist Mitglied des Thurgauer Gewerbeverbandes. Eine Empfehlung für die Nationalratswahlen erhält er von diesem allerdings nicht. Dasselbe gilt für die beiden Unternehmer und Gewerbeverbandsmitglieder Kurt Egger und Peter Dransfeld (beide Grüne). Da können die Thurgauer Nationalratskandidaten noch lange die Bibel auf das Nachttischchen legen – was zählt, ist das Parteibuch.

«Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Flüssigkeiten beim Unfallauto und für die Umleitung der Strasse.» – Der Verkehr musste nicht umgeleitet werden.

«Schulklassen aus Tägerwilen finden mehr Zigarettenstummel als Einwohnerinnen und Einwohner» – Erstaunlich, sind Menschen doch viel grösser.