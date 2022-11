Kolumne Lü: Die Güggel sind weg Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Noch hat Niklaus Hörler, langjähriger OK-Präsident des Schwägalp-Schwingets, sein Rücktrittsschreiben nicht abgeschickt. Dennoch hat der Toggenburger Schwingerverband bereits Andrea Abderhalden als seine Nachfolgerin nominiert. Hörler ist wenig begeistert, dass da versucht wird, ihn aus dem Ring zu drängen. Die Delegiertenversammlung wird zeigen, ob er den Wiiberhaken mit einem Lätz kontern kann.

Die Appenzeller Brauerei Locher bringt einen mittels Blockchain geschützten Whiskey auf den Markt. Damit kann auch das Kopfweh am anderen Tag bis zu seinem Ursprung rückverfolgt werden.

Die SP sucht junge Mütter für den Bundesrat. Junge Väter kommen nicht in Betracht – denn nur die Mutter ist immer sicher.

In einem Arboner Wohnquartier haben während mehrerer Wochen bereits am frühen Morgen Hähne gekräht. Zu früh und zu laut für Anwohner, die sich davon gestört fühlten. Jetzt sind die Güggel samt ihren Frauen weg. Der Besitzer hat sich aufgrund der Reklamationen an einen befreundeten Bauern weitergegeben. Jetzt müssen die genervten Anwohner halt ihren Kindern ohne Anschauungsmaterial erklären, dass Eier nicht auf Bäumen wachsen.

In Bettwiesen stehen die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden an. Dabei erwächst dem amtierenden Gemeindepräsidenten Patrick Marcolin Konkurrenz. Auch der bisherige Gemeinderat Ralph Brunschwiler will Präsident werden. Warum und wieso, weiss allerdings niemand. Brunschwiler gibt keine Interviews, und angekündigt hat er seine Kandidatur nicht etwa mittels Inserat oder Flugblatt, sondern in den «Mitteilungen aus dem Gemeinderat». Darin ist auch zu lesen, der Gemeinderat unterstütze beide Kandidaturen. Wählen kann dann ja jeder, wen er will.

«… darunter der 70-jährige Ständerat Paul Rechsteiner, der vor seinem Rücktritt Ende Jahr nochmals das Rheintal beehrte.» – Ob sich das Rheintal geehrt fühlte, ist nicht bekannt.

Bekannt ist hingegen, dass sich um Rechsteiners Nachfolge bislang vier Frauen bewerben – je eine von SP, FDP, SVP und Grünen. Die Parteileitung der «Mitte» schlägt ihrer Delegiertenversammlung Stimmfreigabe vor. So viel Östrogen auf einmal ist ihr offensichtlich nicht geheuer.