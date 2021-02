Kolumne Lü: Der Rückenschwimmer und das Hängebauchschwein Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger Bild: Coralie Wenger

Der Impfstoff Sputnik ist angeblich besser als sein Ruf. GLP-Nationalrat Bäumle hat das schon immer gewusst: Die Schweiz hätte Sputnik schon Mitte 2020 bestellen müssen, sagt er. Für etwa 2025 ist ein neues Virus angesagt. Welches Organ es schädigt, ist noch nicht bekannt, und wie es zu bekämpfen ist, auch nicht. Aber wir halten es mit Bäumle: Bei den Russen Impfstoff bestellen. Sofort. Sollte es dann statt der Leber die Milz sein, kann man den Zuständigen immer noch übereiltes Handeln vorwerfen.

«Covid-19-Todesfälle entlasten die Finanzen der Sozialwerke», war kürzlich in grossen Buchstaben zu lesen – und das nicht um wenig. Unsere Sozialwerke sind ja seit Jahren in Gefahr. Wenn sie das Problem doch lösen können – warum denn sollen wir unsere Risikogruppen impfen?

Milliardär Rupert ist verzweifelt

Johann Rupert, Milliardär aus Südafrika, hat seine erste Corona-Impfung im Thurgau erhalten – als Testperson. Den zweiten Stich wird es allerdings nicht im Thurgau geben. Der Kanton verweigert ihm die Wohltat, weil Rupert nicht dort wohnt. Ein harter Entscheid; dem Vernehmen nach ist der Mann völlig verzweifelt. Ob sich eine Möglichkeit findet, ist völlig offen. Wahrscheinlich ist er dem Tod geweiht.

Als wäre die Pandemie nicht genug – gleich sechsmal fallen dieses Jahr Feiertage auf ein Wochenende. Eine Nationalrätin fordert nun, dass diese verlorenen Freitage kompensiert werden dürfen. Das ist ein guter Ansatz, aber zu wenig. Denn sogar 50-mal fällt heuer der Arbeitsbeginn auf einen Montag. Bekanntlich ist der Montag der unbeliebteste Arbeitstag. Also?

Dem Spanferkelofen entronnen

Schon wieder Krach um das Arboner Strandbad. Fünf Jahre lang war Roman Lippuner dort Badmeister. Jetzt hat ihn der Stadtrat zwei Jahre vor der Pension ausgemustert und durch einen Neuen ersetzt. Warum, weiss niemand genau. Lippuner darf und der Stadtrat will nichts sagen. Der Badmeister sei der Stadt öfter in den Rücken gefallen, heisst es aus dem Rathaus lediglich. Wahrscheinlich hätte er ihm in den Rücken schwimmen müssen.

Dem St.Galler Wildpark Peter und Paul ist ein Hängebauchschwein zugelaufen. Inzwischen ist das Tier wieder daheim. In Gefahr war das Schwein nie. Die Parkverwaltung hat eine Herausgabe an Besitzer von Spanferkelöfen explizit ausgeschlossen.

Frauen in den Haushaltsvorstand

Bisher wurden in der Stadt Arbon, um «Ressourcen zu sparen», erläuternde Abstimmungsunterlagen nur an eine Person pro Haushalt geschickt, nämlich den sogenannten Haushaltsvorstand. Im städtischen Einwohnerregister wurde bei Familien in der Regel der Mann als solcher erfasst. Der Stadtrat will das ändern – künftig wird der Haushaltsvorstand zufällig und geschlechtsunabhängig festgelegt. Es wird erwartet, dass das in vielen Fällen zu ganz anderen Abstimmungsergebnissen führt.

Nach einer zweijährigen Beobachtungsphase hat sich Appenzell Innerrhoden entschlossen, der Regierungskonferenz der Gebirgskantone beizutreten. Auch Ausserrhoden hat zwei Jahre beobachtet – und nun auf einen Beitritt verzichtet. Jeder soll das machen, was er gut kann, sagt man sich in Herisau. Und Ausserrhoden versteht sich nun mal eher als Spitalkanton.