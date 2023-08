Kolumne Lü: Das Volk kann irren Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Watkowiak ist auf dem Pfosten und sichert St.Gallens Führung.» – Ein guter Goalie muss klettern können.

Die Gewerkschaft VPOD hat erkannt, was im Kampf gegen den Lehrermangel nötig ist: «Es braucht zwei ausgebildete Lehrpersonen pro Klasse.» – Und in jeder Klasse dürfen maximal vier Schüler sitzen.

Der Wahlkampf nimmt auch bei den Jungsozialisten Fahrt auf. «Alle Geschlechter haben verdammte Gleichstellung verdient», sagt Léonie Schubiger, Co-Präsidentin und Nationalratskandidatin der Juso St.Gallen. – Verflucht originell.

Etwas gemächlicher geht das Rennen um die Berner Sitze bei der Thurgauer FDP los. Sie kandidiert zwar für den Ständerat, will aber gar keinen der Bisherigen verdrängen. «Leider hat ihre Partei den Kampfesmut schon verlassen, ehe der Wahlkampf gestartet ist», meint ein Wahlbeobachter dazu. Immerhin: Die FDP TG hat den Kampfesmut verlassen und nicht der Kampfesmut die FDP.

«In der Physio kreuzt er die rekonvaleszente Sprinterin Ajla Del Ponte.» – Mit wem?

Wenn es am 23. Oktober um die Neubesetzung des Flawiler Gemeindepräsidiums geht, treten ein «wilder» Kandidat und ein Vertreter der SP gegeneinander an. «Die bürgerlichen Parteien bemühen sich «um gute Mine zum bösen Spiel», heisst es in einer Wahlvorschau. – Ist die Mine wirklich gut, wird das die Miene der Bürgerlichen sicher aufhellen.

Vor einigen Jahren hat das Stimmvolk der Stadt St.Gallen entschieden, dass es nicht auf einen Autobahnanschluss auf dem Areal des Güterbahnhofs verzichten will. Nun hat die links-grüne Mehrheit des Gemeindeparlaments den Anschluss aus dem städtischen Richtplan gekippt. Weil man das Volk eben nur dann ernst nehmen muss, wenn es sich so verhält, wie man es von ihm erwartet.

Weil sie ihre Stühle nicht korrekt unter den Tisch gestellt hatten, wurden diese den Lernenden im Schulhotel Regina kurzerhand weggenommen. Ihr Morgenessen mussten die angehenden Hotelfachleute deshalb stehend oder auf dem Boden sitzend einnehmen. Anscheinend haben sich auch daran nicht alle gehalten: «Wie Bilder zeigen, assen zahlreiche Lernende vom Boden.» – Das hat nun wirklich niemand verlangt.