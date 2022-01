Kolumne Lü: Das Kreuz mit dem «Roten Kreuz» Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger Bild: Coralie Wenger

«In der Fuchspopulation sind die Räude und Staube weitverbreitete Krankheiten.» – Sieht man einen staubigen Fuchs, hat er wohl die Staupe.

Die Verunsicherung um die Spitex St.Gallen AG hält an. Auch Monate nach der Ausschreibung der Stelle konnte bis heute keine neue Geschäftsführung installiert werden – weil sich das anscheinend niemand antun will. Auch die Fragen, wie viele Mitarbeitende zuletzt gekündigt haben und wie viele neu eingestellt wurden, werden nicht beantwortet. Immerhin versichern die politisch Verantwortlichen: die Spitex St.Gallen AG gibt es noch.

«Auf dem Gletscher prallte die Sonne runter …» – Der Aufprall hinterliess keine bleibenden Schäden.

Sündhaft teure Pergolen

Fast fünf Jahre nach dem Bau der umstrittenen Pergolen und einem Rechtsstreit durch alle Instanzen liegt jetzt auch das Urteil des Bundesgerichtes vor. Es bestätigt, was bereits der Kanton und das Verwaltungsgericht entschieden hatten. Die beiden ohne Baugesuch erstellten Anlagen sind nicht betriebsnotwendig, sie sind zonenwidrig und sie sind aus Gründen des Ortsbildschutzes nicht bewilligungsfähig. Doch den Wirt zum «Roten Kreuz» in Arbon kümmert das nicht. Er ist bereit, weitere 100'000 bis 150'000 Franken in die Auseinandersetzung zu investieren. Soll nochmals einer sagen, Wirten rentiere nicht.

«Bauvisiere gehen durch die Decke.» – Das nennt sich dann Kollateralschaden.

Mäuseplage in Züberwangen

Rund um Züberwangen grassiert nicht nur Omikron. Dort herrscht auch noch eine Mäuseplage. Allein können die Bauern den Kampf gegen die Nager nicht gewinnen. Ein Angebot an Kinder und Jugendliche, sich pro tote Maus 1.50 Franken Sackgeld zu verdienen, blieb ohne Echo. Jetzt überlegen sich die Bauern, wie die breite Öffentlichkeit zum Mausen animiert werden könnte. Eine Idee: Mausen befreit von der Maskenpflicht.

Die Covid-19-Verordnung des Fürstentums Liechtenstein wird um eine Regelung ergänzt, wonach Eltern, welche die Maskenpflicht ablehnen, ihre Kinder für eine beschränkte Zeit aus der Schule nehmen können. Die Eltern sind allerdings verantwortlich, dass die betreffenden Kinder die schulischen Lernziele in vollem Umfang erreichen. Überprüft wird das, wenn die Kinder wieder die Schule besuchen. Wahrscheinlich von maskierten Lehrern.

«Herrscht bei Ihnen im Betrieb eine Dutz-Kultur?» – (Gilt nur für Betriebe, die weniger als ein Dutzend Mitarbeiter haben, die sich alle duzen.)