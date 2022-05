Kolumne Lü: Abkühlung nur mit Goldvreneli Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«2021 exportierte Russland 42 Prozent seiner Wahren Richtung Asien» – die Unwahren gingen in Richtung Europa.

Bis zu elf Franken legt auf den Tisch, wer im Freibad Bergholz in Wil einen schönen Sommertag geniessen will. Aber auch mit den stolzen Eintrittspreisen ist der Betrieb der Sportanlagen nicht kostendeckend. Bis es reicht, müsste man etwa ein Goldvreneli verlangen. Dann wäre die Badi aber auch wirklich exklusiv.

«Unbekannte Tresordiebe unterwegs» – würde man sie kennen, könnte man ihnen wenigstens eine gute Reise wünschen.

«Zwei Dörfer fest im Griff der Musik» – in Italien soll es Dörfer geben, die im Griff der Mafia sind.

«Das geplante 40-Millionen-Seewasserwerk der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen in Goldach ist noch nicht in trockenen Tüchern» – bleiben in einem Wasserwerk die Tücher trocken, stimmt etwas nicht.

«Der entfesselte Siloball» – Bauerngaudi im Futterlager.

«Sanierung steht nichts im Weg» – man kommt gut an ihr vorbei.

Vorgestern war Auffahrt. Erfreulich viele haben das auf dem Weg in den Süden wörtlich genommen: Möglichst nah auffahren, damit die Kolonne nicht zu lang wird.

«Vorgehen wird in keinster Weise geduldet» – in gar keinster, wohlverstanden.