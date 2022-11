Kolumne Lü: Bus auf Abwegen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Kutscher mit Dreitagebart fährt einer Frau nach Streit über den Fuss» – Von einem rasierten Kutscher hätte es weniger weh getan.

«Die altsteinzeitliche Ernährung war sehr divers und es gibt viele Hypothesen darüber. Gemäss dem israelisch-amerikanischen Archäologen Ofer Bar-Yosef wurde gegessen, was da war.» – Auch heute noch kann nur gegessen werden, was da ist.

«Simon Wolfer war schon in jungen Jahren ein anständiger und aufgeweckter Junge» – Offensichtlich frühreif.

Ein Goldwäscher hat in der Urnäsch eine Pfeilspitze gefunden. Sie soll rund 3000 Jahre alt sein und damit aus der späteren Bronzezeit stammen. Zweifler behaupten allerdings, in Ausserrhoden sei die Bronzezeit noch gar nicht so lange her.

«Zudem geben Fotos des Unfallorts Aufschluss darüber, dass der Autofahrer korrekt auf seiner Spur fuhr, während der Bus die Sicherheitslinie übertrat.» – Jetzt wird abgeklärt, weshalb der Bus zu Fuss unterwegs war.

Giovanni Infantino, Präsident des Weltfussballverbands, hat zu einem Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland während der Fussball-WM aufgerufen. Nach dem durchschlagenden Erfolg seines Appells legt der Walliser jetzt nach. Infantino fordert die Mannschaften von Kamerun, Brasilien und Serbien dazu auf, während der Gruppenspiele auf jegliche Angriffsaktionen gegen die neutralen Schweizer zu verzichten, und alles zu unterlassen, was diese am Einzug in die Achtelfinals hindern könnte. So wie die Schweizer es gegen Ghana vorgemacht haben.

«Ich bin ein grosser Befürworter des Zufusslaufens.» – Das AufdenHändenlaufen ist wesentlich schwieriger.

Schepenese, jene ägyptische Mumie, die in der St.Galler Stiftsbibliothek ruht, soll zurück in ihr Heimatland. Das verlangen der Regisseur Milo Rau und die Mitunterzeichner seiner St.Galler Erklärung. Finanziert werden soll das mit dem Geld, das Rau als Preis von der St.Gallischen Kulturstiftung erhält, und mit einem Schepenese-Franken von jedem künftigen Eintritt in die Stiftsbibliothek. – Richtiger wäre wohl, wenn alt Landammann Karl Müller von Friedberg und sein Schulfreund Philipp Roux das zahlen würden. Sie haben uns Schepenese vor 200 Jahren schliesslich eingebrockt.