Kolumne Lü: Biene Maja unter Alkohol Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Damit Rhesi realisiert werden kann, müssen die Schweiz und Österreich einen gemeinsamen Staatsvertrag unterzeichnen.» - Einseitige Staatsverträge funktionieren selten.

«Dieses Jahr greift der Verein selbst zum Kochlöffel» - So geht es, wenn die Mitglieder am Herd nichts können.

Um Erkenntnisse für die Trinkwasserversorgung und für den Fall von Schadstoffunfällen zu gewinnen, wurde dieser Tage der unterste Abschnitt der Sitter in der Region Zihlschlacht-Sitterdorf giftgrün eingefärbt. Die Parteispitzen von Grünen und Grünliberalen nutzten die Gunst der Stunde und trafen sich zu einem Fototermin – allerdings nicht auf derselben Seite des Bachs.

«Würden sich einige Leute an ihre Kinderstube erinnern und den guten Menschenverstand walten lassen, dann würden Zigarettenstummel und Abfall nicht auf dem Boden liegen, sondern in den dazu gedachten Behältern.» - Aufstellen muss man die Abfallkübel, nicht dazu denken.

«Einbrecher kassiert Landesverweis» - Geld hätte er lieber genommen.

«Ein abgelenkter Freistoss von der Strafraumgrenze aus brachte Grégory Karlen stark aufs nahe Eck…» - Der Freistoss nahm den Walliser unter den Arm und setzte ihn beim Pfosten wieder ab.

«Ein Autofahrer fuhr am Sonntag einen Verkehrsteiler um. Die Polizei stufte ihn als fahrunfähig ein.» - Jetzt trinken schon die Verkehrsteiler.

In der ganzen Schweiz hat es am vergangenen Dienstag geregnet. Ausser in Kloten. Dort hat die Gemeinde wegen einer Invasion von Japankäfern das Wässern von Rasen verboten.

Die Vereinigung der Neuchristen hat das ehemalige Hotel «Kapplerhof» in Ebnat-Kappel gekauft und funktioniert es zu ihrem neuen Hauptsitz um. Dort sollen künftig Priester und Schwestern ausgebildet werden für die Missionstätigkeit in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Italien, Belgien oder auch Holland. Als Trainingsgebiet für die Jungmissionare gilt das gesamte Toggenburg.

«Krampferscheinungen treten langsam auf» - dann kann man sie wenigstens geniessen.

Teamarzt Trygve Hunemo sagt, dass Ada Hegerberg beim letzten Sprint beim Aufwärmen ein Gefühl in der Leistengegend gespürt habe. - Ja, dort kann man durchaus Gefühle entwickeln.