Kolumne Lü: Basler können besser kochen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger Coralie Wenger

Wurde der Goalie des FC Sion aus der St. Galler Fankurve rassistisch beleidigt? Oder hat er den Ruf «Hu- Hu- Hurensohn», adressiert an den Schiedsrichter, als Affenlaute interpretiert? Was immer richtig ist: An Dummheit ist beides nicht zu überbieten.

«Völlig geplättet vom Ergebnis ist Stefanie Danner.» Bei uns heisst das gebügelt.

Weil für den Zutritt ein Covid-Zertifikat verlangt wird, boykottieren sechs Thurgauer Kantonsräte die Wahlfeier von Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann in Uttwil. Ob Brigitte Kaufmann sich darüber freut, ist offiziell nicht bekannt.

«Das Ziel ist ein Referendum des neuen Steinacher Rahmennutzungsplanes.» Auch Rahmennutzugspläne dürfen das Referendum ergreifen.

Roger Köppel, Nationalrat, Chefredaktor der «Weltwoche» und vehementer Massnahmenkritiker, hast sich während der Sommerferien umbesonnen. Neuerdings wirbt er für die Covid-Impfung. Wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Köppel die SVP verlässt und den Jungsozialisten beitritt.

Seit Monaten wirft das Projekt für den Neubau einer Dreifachturnhalle in Sirnach hohe Wellen. Angeblich. Tatsache ist, dass zum ersten Orientierungsabend gerade einmal 13 Interessierte erschienen. Das ist weniger als Einer pro Million projektierte Baukosten. Auch das ist eine Art der Wohlstandsverwahrlosung: Für Kleinbeträge gehen Schweizers am Abend nicht mehr aus dem Haus.

SVP-Nationalrätin und Wirtin Esther Friedli lehnt das Covid-Zertifikat als «Spaltpilz» energisch ab. Statt die Beizer nun in die Pflicht zu nehmen, sollte die Regierung die Impfquote mit gezielten Kampagnen für die Landbevölkerung erhöhen, sagt die Toggenburgerin. Etwa unter dem Motto «Impfen statt emden».

Im Rahmen eines Pilotprojekts mit dem Namen «Pro Care» soll ab September das Essen für die Patienten des Spitals Wil aus Basel angeliefert werden. Die schrittweise Schliessung eines Spitals kann auch mit dem Aufgeben der eigenen Küche anfangen.