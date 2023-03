Kolumne Lü: Auch Schafe frieren Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Noch immer ist die Zukunft des St.Galler Theaterprovisoriums offen. «Es soll ein Volkshaus sein, nicht nur ein Haus für die Hochkultur», sagt Kulturmanager Jacques Erlanger. Er schätzt, dass ein Probetrieb mehrere Hunderttausend Franken pro Jahr kosten würde. Ist der Probetrieb stark genug, kann man eine Vermehrung ins Auge fassen.

Die St.Galler SP hat Barbara Gysi auch für den zweiten Durchgang der Ständeratswahl nominiert. «Eine rein bürgerliche Vertretung wäre verheerend», sagt das Parteisekretariat. Was es nicht sagt: Die SP tut alles dafür, dass es so kommt. Esther Friedli wird nicht undankbar sein. Vielleicht gibt’s zur Belohnung eine Einladung ins Haus der Freiheit.

«Frank Melliger ist gelehrter Koch und Kellner.» – Auch Studierte können Gulasch.

«Projekt zur Überwachung bedrohter Frauen geplant» – Die Rote Liste der aussterbenden Arten wird immer länger.

Derzeit häufen sich Klagen über die schlechte Behandlung von Tieren. So hat eine Frau beobachtet, dass in ihrer Umgebung Schafe schutzlos rauem Wetter ausgesetzt waren. «Die Tiere liegten mitten in der Nacht bei starkem Regen im Freien.» – Sie schlieften schlecht und frierten sich einen ab.

«Gegen den fahlen Beigeschmack» – Genau. Schal reicht vollkommen.

«Einsatzkräfte retten Gasflaschen vor den Flammen» – Den Flaschen geht es wieder gut.

Die Weinfelder SP hat im Stadtparlament einen Sitz verloren. Im Wahlkampf hatte sie auf Plakate verzichtet und das entsprechende Geld gespendet. Die Bespendeten haben offensichtlich nicht SP gewählt

«Und diese Pyros können auch gleich vom Stadion verband werden.» – Und die verbrenten Finger verbunten.

«Letzten Donnerstag wurden ebenfalls zwei Geschäfte am Bahnhof überfallen. Die Kantonspolizei St.Gallen geht davon aus, dass der 28-jährige Schweizer auch für diese verantwortlich ist.» – Doch, doch, Räuber können auch Geschäftsführer sein.

«Einbrecher gern im Rheintal tätig» – Die Leute dort sind freundlich und hilfsbereit.

«Vier Tote bei Brand – Gemeinderat spricht Angehörigen aufrichtiges Beileid aus» – Bis zu drei Toten gibt es nur Beileid.