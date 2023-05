Kolumne Lü: Am Wasser hoch hinaus Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Thomas Brunner (63), Nationalrat der St.Galler Grünliberalen, wird im Herbst nicht zur Wiederwahl antreten. Wie freiwillig der Verzicht daherkommt, ist nicht ganz klar. «Halb zog es ihn, halb stiess man ihn», dürfte etwa zutreffen. Gerne erneut angetreten wäre hingegen der Infektiologe Pietro Vernazza (66). Anlässlich der letzten Wahlen hatte er den ersten Ersatzplatz belegt – diesmal will ihn die Partei nicht einmal mehr auf der Liste haben. Die Grünliberalen mögen eine Menge griffiger Leitsprüche haben – «Ehret das Alter» gehört definitiv nicht dazu.

«Nachdem es bereits am Freitag- und Samstagabend lokal zu heftigen Gewittern kam, hat der Bund auch am Sonntag eine Gewitterwarnung für bestimmte Regionen verhängt.» - Wann diese wieder aufgehoben wird, ist nicht bekannt.

«Selbst auf der sehr schönen Insel Seychellen gibt es Aromat.» - Toll, aber auf welcher der 115?

Ausgrabungen haben bestätigt: Im Scharenwald am Rhein, auf heutigem Thurgauer Kantonsgebiet, stand einst ein Wachtturm. Die Befürworter der in Arbon geplanten Hochhäuser sehen sich in ihren Plänen bestärkt: Schon die alten Römer haben im Thurgau Hochbauten direkt ans Wasser gestellt.

Die Musikschule Thurtal Seerücken mit Sitz in Müllheim soll in die Musikschule Weinfelden integriert werden. Dazu hagelt es Kritik und Vorwürfe von Musikschullehrern und Eltern betroffener Kinder. Weder der Präsident der Musikschule Thurtal Seerücken noch der Schulleiter der Musikschule Weinfelden wollen dazu öffentlich Stellung nehmen. Das Instrument, das sie einst gelernt haben, heisst wohl Aussitzen.

«Einem idealen Sommer folgte eine sehr gute Ernte: 20'000 Tonnen Trauben, was ebenso vielen 7,5-dl-Flaschen Wein entspricht.» - Für eine Rebfläche von vier Hektaren sind 20 Millionen Flaschen tatsächlich eine starke Ernte.

Innerrhoden ringt um ein neues Tourismuskonzept. Massentourismus will man nicht, aber rentieren solls trotzdem. Eine Idee: den Zugang zum Alpstein beschränken. Gesperrt würden die Einheimischen – Touristen bringen mehr Geld.

SVP-Nationalrat Lukas Reimann möchte, dass im Nationalrat Dialekt erlaubt ist. Der Rat schmetterte das Begehren ab. Über Dialekt macht man keine Witze.