Kolumne Lü: Kröten auf dem Vormarsch Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Über 50 Auftritte pro Jahr hatte der Hitzige Appenzeller Chor vor seiner Auflösung. Bei einem Auftritt im Schweizer Fernsehen hatte ein Mitglied den obersten Hemdknopf nicht zugeknöpft. Die Trachtenvereinigung Appenzell Innerrhoden sandte daraufhin einen vierseitigen Brief mit den Kleidervorschriften an den Verein. Bei einem offenen Hosenladen hätte es wohl ein Buch gegeben.

«Die Aufbauarbeiten des Geländes befinden sich derzeit in vollem Gange.» – Schön, wenn sogar das Gelände beim Aufbauen mithilft.

Im Amriswiler Mitteilungsblatt inseriert nebst den klassischen Gewerbebetrieben auch ein Erotikstudio. Stadtpräsident Gabriel Macedo sieht darin kein Problem. Die Steuerfranken aus dem Bordell sehen schliesslich exakt gleich aus wie alle anderen.

«Am letzten Schultag, 7. Juli 2023, wurden im Schulhaus Feld in Thal die letzten Schulzimmerutensilien in die Provisorien umgezogen.» Frühlingskleider weg, Sommertenu an.

«Wenn es auf Weihnachten zugeht, gönnen sich auch deutsche Konsumenten etwas.» – Unter dem Jahr hungern sie lieber, als Essen zu kaufen.

Wenn Katzen spurlos verschwinden, sind sie nicht selten von einem Auto überfahren worden. Katzenfreunde wünschen sich deshalb, dass die Palette der Verkehrstafeln um das Schild «Achtung – Katzen» erweitert wird. Das würde zweifellos auch die Mäuse freuen.

«Im Gebiet gibt es bewohnte Steinbock-Herden und bewohnte Murmeltierbauten.» – Die Steinböcke haben wohl Flöhe.

Dass sich die Biber im Kanton Thurgau in fast unglaublichem Tempo vermehren, ist inzwischen breit bekannt. Das Problem dürfte sich in den kommenden Jahren aber auf natürliche Weise lösen. Rasant auf dem Vormarsch ist im Thurgau nämlich auch die Schmuckschildkröte. Eine Gruppe von ihnen kann, so eine Expertin, einen ganzen Teich leerfressen.

«18 quereinsteigende Lehrpersonen» – Sonst passen sie nicht durch die Schulzimmertür.