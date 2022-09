Kolumne Justizgeschichten: Wenn der Postmann niemals klingelt Ein praktisch insolventer Hilfsarbeiter gab im Internet ohne jede Bezahlung fast hundert Bestellungen im Gesamtwert von 35’000 Franken auf – angefangen bei der Ausstattung einer ganzen Wohnung über Kosmetika für die Freundin bis hin zum Futter für den Hund. Er wird wegen gewerbsmässigen Betrugs zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt.

Ein Hilfsarbeiter hat im Internet Bestellungen im Gesamtwert von 35'000 Franken aufgegeben. Bild: Getty

«A.» – so wird der Beschuldigte im anonymisierten Urteil mit äusserster Diskretion genannt – hatte nach langer Arbeitslosigkeit endlich wieder einen Aushilfsjob gefunden. Er wurde als Belader eines Kehrichtwagens angestellt und verdiente dabei 3500 Franken im Monat. Der magere Lohn erlaubte es ihm zwar, zusammen mit seiner Partnerin eine günstige, wenn auch ziemlich verwahrloste Wohnung zu beziehen. Ihn bekümmerte aber, dass die Mittel fehlten, um das Heim zu verzieren und die Freundin zu verwöhnen.

Alt Kantonsrichter Rolf Vetterli. Bild: Hanspeter Schiess

Da fiel ihm ein, dass im Onlinehandel oft bedenkenlos Waren an jede beliebige Person auf Rechnung verschickt werden. Er bestellte während eines knappen Jahres fleissig im Internet, ohne je einen Rappen zu zahlen: für die Wohnungseinrichtung unter vielem anderen einen Schrank und eine Kommode, einen Schreibtisch samt Chefsessel, ein Ledersofa nebst Couchtisch, ein Waschbecken plus Armaturen, Matratzen mit Bettinhalt, Fliesenfolien und Tapetenrollen; zur Schönheitspflege Kosmetikprodukte, Schmink­utensilien, Vitalkost und eine Detox-Kur.

Versace-Pullover und Hundefutter

Für sich selbst sorgte er nebenbei auch noch. Er wollte nach einem Arbeitstag in oranger Latzhose begreiflicherweise in der Freizeit eleganter aussehen und verschaffte sich Turnschuhe von Adidas, Pullover von Versace, Mütze und Schal von Armani sowie Unterwäsche von Calvin Klein. Schliesslich vergass er sogar den Zwergpudel nicht. Für diesen orderte er ein Hundebettchen, eine Tragtasche und jede Menge Hundefutter. Insgesamt nahm er fast hundert Lieferungen im Wert von rund 35’000 Franken entgegen. In seinem Sammeleifer vergass er mitunter, die Gegenstände auszupacken.

Im Einzelnen ging der fintenreiche Kunde so vor: Er richtete zunächst mehrere E-Mail-Konten unter verschiedenen Namen ein, damit das Bestellmuster den Versandhändlern nicht auffiel. Dann durchstreifte er auf Spaziergängen mit seinem Hund die nähere Umgebung und suchte nach verwaisten Briefkästen. An solchen brachte er jeweils eine Namenskarte an und fügte einen Zettel mit der Bitte bei, die Pakete zu deponieren. Manchmal gab er auch echte Adressen an, verfolgte mittels Tracking der Post den Lauf der Zustellung und fand sich im richtigen Zeitpunkt vor dem Haus ein oder verliess sich darauf, dass die Sendung an der Tür abgelegt werde. Schlimmstenfalls fischte er den Abholschein aus dem Briefschlitz.

Ein Lügengebäude errichtet

Unerwartet verliess ihn aber das Glück. Eine verärgerte Mieterin, die wiederholt unverlangte Waren in Empfang genommen hatte, verständigte die Polizei. Diese erwischte den Müllmann, als er sich gerade mit einem Paket davonschleichen wollte. Er gab zerknirscht zu, dass er «die Kleptomanie habe» und gelegentlich etwas mitlaufen lasse. In der Einvernahme durch den Staatsanwalt redete er sich jedoch heraus, ein Untermieter habe das bei einer Hausdurchsuchung entdeckte Warenlager angelegt und es bei seinem überstürzten Auszug zurückgelassen. Vom Logiergast fehlte freilich jede Spur. Zudem mangelte es an einer vernünftigen Erklärung, warum der Beschuldigte ein fremdes Päckchen unter dem Arm trug.

So wurde der Mann wegen gewerbsmässigen Betrugs angeklagt. Dafür ist eine arglistige Täuschung vorausgesetzt und dies wird grundsätzlich erst angenommen, wenn der Täter ein eigentliches «Lügengebäude» errichtet. Ein einfacher Schwindel genügt nur, wenn eine Überprüfung nicht möglich oder nicht zumutbar scheint. Das trifft besonders für einen Käufer zu, der im Massengeschäft verschweigt, dass er nicht zur Zahlung bereit ist. Bei grösseren Transaktionen mit einem Umfang von mehr als tausend Franken ist hingegen vom Lieferanten zu erwarten, dass er die Identität und Bonität des Bestellers wenigstens kurz prüft.

Zurück zur leeren Wohnung

Demzufolge wird der Beschuldigte ausgerechnet in den beiden Fällen, bei denen er Luxusartikel auswählte, freigesprochen und in allen übrigen für schuldig erklärt. Das Kreisgericht St.Gallen verurteilt ihn zu einer teilweise vollziehbaren Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Das Kantonsgericht gewährt ihm auf seine Berufung hin gnädig den bedingten Strafvollzug.

Es bleibt aber dabei, dass die beschlagnahmten Objekte entweder den Geschädigten zurückgegeben oder vernichtet werden. Damit ist die Wohnung nahezu leer geräumt. Der Verurteilte muss sich nun wohl in Brockenhäusern nach ein paar gefälligen Möbeln umsehen. Eines wird ihn dabei vielleicht überraschen: Rares gibt es dort nur gegen Bares.