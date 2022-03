KOLUMNE Justizgeschichten: Auszug aus der Villa Kunterbunt Ein Serbe liess sich von seiner in der Schweiz eingebürgerten Ehefrau scheiden und heiratete in Belgrad ihre ältere Schwester. Er wohnte aber weiterhin mit der geschiedenen Ehegattin, der Schwiegermutter und zwei Stiefkindern zusammen. Das Migrationsamt verfügte seine Wegweisung und das st.-gallische Verwaltungsgericht bestätigte diesen Entscheid.

Undurchsichtige Patchwork-Familie: Ein Serbe wollte sich mit mehreren Eheschliessungen seinen Aufenthaltsstatus in der Schweiz sichern. Bild: Alamy

Ein serbischer Staatsbürger träumte von einem angenehmen Dasein in der Schweiz. Als Angehöriger eines sogenannten Drittstaates war er aber nicht ohne weiteres willkommen. Beim ersten Besuch gab er vor, politisch verfolgt zu werden. Die Behörden lehnten sein Asylgesuch ab und verboten ihm für drei Jahre, die Schweiz zu betreten. Unmittelbar nach Ablauf dieser Sperrfrist reiste er wieder ein mit einem anderen Plan: Er umgarnte ein eben erst mündig gewordenes Mädchen aus serbischem Haus, das den unschätzbaren Vorzug hatte, dass es einen roten Pass besass und ihm auf dem Wege des Familiennachzugs zu einem Bleiberecht verhelfen konnte. Es erkannte seine wahre Absicht erst nach der Heirat und liess sich alsbald scheiden, womit der Mann seinen Aufenthaltsstatus verlor. Er verliess die Schweiz allerdings nicht, sondern heiratete erneut, und zwar wiederum eine sehr junge, aber schon eingebürgerte Frau serbischer Herkunft.

Alt Kantonsrichter Rolf Vetterli. Bild: Hanspeter Schiess

Auch diese Ehe dauerte nicht besonders lange. Zehn Tage nach der Scheidung erschien der Mann mit der älteren Schwester seiner Ex-Frau auf dem Standesamt in Belgrad. Er liess die frisch angetraute Gattin, die in einer vorangegangenen Ehe die russische Staatsangehörigkeit angenommen hatte, jedoch in Serbien zurück und blieb in der Schweiz. Dort wohnte er auf einem Bauernhof zusammen mit der ehemaligen Schwiegermutter, die zugleich seine neue war, der geschiedenen Ehefrau, die zu seiner Schwägerin wurde, und den beiden vorehelichen Kindern der gegenwärtigen Ehepartnerin, die heimlich bei der Grossmutter Unterschlupf gefunden hatten und nun als seine Stiefkinder galten. Offenbar verfolgte er mit der Kettenheirat eine langfristige Strategie: Er wollte so bald wie möglich auch die Ehegattin samt dem inzwischen geborenen Söhnchen ins Land holen und damit seinen Wohngenossen eine Tochter, Schwester und Mutter sowie einen Enkel, Neffen und Halbbruder verschaffen.

Zweite Ehe zu früh aufgelöst

Das Migrationsamt verfügte jedoch überraschend seine Wegweisung. Die aus einer gescheiterten Ehe abgeleitete Aufenthaltsbewilligung werde nur verlängert, wenn die eheliche Gemeinschaft während mindestens drei Jahren bestand. Die in aufeinanderfolgenden Ehen verbrachten Zeiten könnten nicht zusammengerechnet werden. Die Frist gelte absolut. Ein Fortdauern des Aufenthalts komme auch dann nicht in Betracht, wenn nur noch wenige Wochen oder Tage fehlten. Die massgebliche zweite Ehe sei aber schon nach zwei Jahren und sieben Monaten aufgelöst worden.

Im Rekursverfahren machte der Ausländer einen Härtefall geltend. Er sei in der Schweiz tief verwurzelt. Immerhin lebe er nun seit sechs Jahren hier, werde beruflich als hoch qualifizierter Mitarbeiter geschätzt und sei privat als gut integrierter Kollege beliebt. Für die Patchwork-Familie seien seine Beiträge geradezu lebensnotwendig. Er unterstütze die Schwiegermutter, betreue die Stiefkinder und helfe auf dem Bauernhof. Bei einer Abschiebung würde er sein gesamtes persönliches und soziales Netz verlieren und gewissermassen ins Bodenlose fallen. Das Justizdepartement hielt ihm jedoch entgegen, er sei in Serbien aufgewachsen und habe dort eine Familie. Der Umstand, dass die wirtschaftliche Lage in der Schweiz besser und das Leben einfacher sei, genüge nicht, um eine Ausreise als unzumutbar erscheinen zu lassen.

Angeklagter soll nach Serbien zurückkehren

Der Serbe wandte sich an das st.-gallische Verwaltungsgericht und berief sich in seiner Eingabe vor allem auf den in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierten Schutz des Familienlebens. Die darin gemeinte Familie umfasse nicht nur Ehegatten und Blutsverwandte. Vielmehr gehöre dazu jede nahe, echte und tatsächlich gelebte Verbindung. Insofern befinde sich sein familiärer Mittelpunkt noch immer in der Schweiz. Das Gericht schloss aber aus, dass die Gemeinschaft mit verschwägerten Personen der Beziehung zur Kernfamilie vorzuziehen sei. Eine Rückkehr in das Heimatland und die dadurch bewirkte Vereinigung mit der Ehefrau und dem leiblichen Sohn führe im Gegenteil zu einer Stärkung des Familienlebens, zumal auch die Stiefkinder, die illegal in der Schweiz weilten, in den gemeinsamen Haushalt aufgenommen werden müssten.

Vielleicht wird der Mann sich nun dazu entschliessen, die heutige Ehefrau gegen die frühere auszutauschen. Er dürfte dann nur nicht vergessen, den dritten Hochzeitstag abzuwarten, bevor er sich wieder von dieser trennt.