Kindesmissbrauch «Theologie der Angst»: Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfe an religiöser Schule in Kaltbrunn Gemäss Aussagen Betroffener kam es in den Vorgängerorganisationen der christlichen Schule Linth und der evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch zu schweren sexuellen Übergriffen sowie körperlichem und psychischem Missbrauch. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

«Grenzüberschreitungen und teilweise schwere Missbräuche in religiöser, psychischer, körperlicher und sexueller Hinsicht»: die Vorwürfe gegenüber der Vorgängerorganisation der christlichen Schule Lindt sind heftig. Bild: getty

Von einer «von Wertschätzung und Verständnis geprägten entspannten und frohen Atmosphäre» ist auf der Website der Christlichen Schule Lindt (CSL) in Kaltbrunn die Rede. Dies konnte der direkte Vorläufer der Bildungsstätte aber wohl keineswegs von sich behaupten.

In der Vorgängerorganisation, der Domino-Servite-Schule sowie der Mission Kwasizabantu (KSB), der sie unterstellt war, kam es gemäss Aussagen betroffener Personen über Jahre zu schweren sexuellen Übergriffen sowie körperlichem und psychischem Missbrauch. Dies geht aus einem Untersuchungsbericht hervor, über den die «Linthzeitung» kürzlich berichtete. Besonders schwerwiegend sind Hinweise auf sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen durch eine Lehrperson und schwersten sexuellen Missbrauch durch einen ehemaligen Präsidenten der damaligen Missionswerke und mehrere Seelsorger.

Psychische, körperliche und sexuelle Gewalt

Die CSL sowie die evangelische Gemeinde Hof Oberkirch (EGHO), die sich 2019 von der Mutterorganisation der KSB abspaltete, gaben die Untersuchung in Auftrag, um die von Vorwürfen und Gerüchten geplagte Vergangenheit der Vorgängerorganisationen aufzuarbeiten.

Nun zeigt sich: Die Vergangenheit ist düster. Im Rahmen der Untersuchung lud die beauftragte Anwaltskanzlei fast 500 ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie Mitglieder der Gemeinde schriftlich ein, sich an eine eigens eingerichtete unabhängige Meldestelle in Bern zu wenden, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Der auf diesen Aussagen basierende Abschlussbericht zur Untersuchung spricht von einer «Theologie der Angst», die zu jener Zeit in beiden Institutionen herrschte.

Die von der Mission vertretene Lehre, habe im Alltag der Gemeinde und der Schule zu «Grenzüberschreitungen und teilweise schweren Missbräuchen in religiöser, psychischer, körperlicher und sexueller Hinsicht» geführt, paraphrasiert die «Linthzeitung» Passagen aus dem Bericht. Nebst den schweren Vorwürfen gegen die Lehrperson und den ehemaligen Präsidenten spricht der Bericht von fehlendem Persönlichkeitsschutz, von Blossstellungen, von induzierten Schuldgefühlen und von einer eigentlichen Verhörpraxis.

Ausserdem ist dort von «körperlichen Züchtigungsritualen, von Unterdrückung der Frauen, von Diabolisierung zwischengeschlechtlicher Kontakte, aber auch von Übersexualisierung und Tabuisierung und von Missachtung der Intimität» die Rede. Zwar betonten die Autoren des Berichts, es handle sich um die subjektive Sicht der Betroffenen, aber es «spreche viel für die Glaubhaftigkeit» der Aussagen.

Schule erstattet zunächst keine Anzeige

Gemäss dem Schlussbericht seien die «Verfehlungen» vorwiegend vor 2002 passiert und stünden «im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Wirken des ehemaligen Präsidenten» der damaligen Missionswerke. Die Vergewaltigung durch eine Lehrperson ereignete sich laut der Betroffenen jedoch 2017.

Weder gegen die Lehrperson, die gemäss der «Linthzeitung» noch in der Schweiz lebt, aber nicht mehr an der Schule unterrichtet, noch gegen den ehemaligen Missionspräsidenten, ist bisher Strafanzeige eingereicht worden. Gegenüber der «Linthzeitung» sagte Markus Baumgartner, der Mediensprecher der beiden Organisationen, deren juristische Berater hätten davon abgeraten, Anzeige zu erstatten. Ein solches Verfahren könne die Betroffenen zusätzlich belasten, die Initiative soll daher bei ihnen liegen.

Da es ich bei Vergewaltigung um eine Offizialdelikt handelt, wurde nun jedoch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen auf Anfrage bestätigt.

Kein unbeschriebenes Blatt

Die evangelische Freikirche Kwasizabantu ist kein unbeschriebenes Blatt. 1970 wurde sie vom deutschstämmigen Erlo Stegen in Südafrika gegründet. Er baute einen Personenkult um sich auf und predigte alttestamentarische Welt- und Wertevorstellungen. 1986 gründete die Sekte die erste Schule namens Domino Servite – lateinisch für dienet dem Herrn –, in der die Kinder der Mitglieder unterrichtet wurden. 1997 folgte die Schule in Kaltbrunn.

Ehemalige Mitglieder von KSB veröffentlichen seit 1999 Berichte von Menschenrechtsverletzungen, sexuellen Übergriffen und Ausbeutung auf der Website ksb-alert.com. Die Fälle sind penibel aufgelistet, Monat für Monat. Die Liste ist lang. Dort findet sich auch einen Artikel des «St.Galler Tagblatts» von 2006, der von «Psychoterror, Unterdrückung, Züchtigung» im Missionswerk in Hof Oberkirch spricht.

Der Sektenkenner und Autor Hugo Stamm nannte KSB «eine der radikalsten Freikirchen der Schweiz mit fundamentalistischen und sektenhaften Aspekten». Aussteiger berichteten in der Schweiz immer wieder über arrangierte Ehen, Aufrufe zur körperlichen Züchtigung von Kindern und Psychoterror innerhalb der Gemeinde. In Südafrika ermittelt die Polizei seit Herbst 2020 gegen KSB, nachdem mehrere Zeuginnen und Zeugen von Vergewaltigungen, Prügelstrafen und anderen Gewaltformen berichtet hatten.

Die Schweizer Sektion der Mission Kwasizabantu hatte in Kaltbrunn ihren Hauptsitz. 2019 trennte sie sich von der Mutterorganisation, der man Veruntreuung von Spendengeldern vorwarf. Sie nannte sich um in die «Evangelische Gemeinde Hof Oberkirch». Die Domino-Servite-Schule wurde zur Christlichen Schule Linth.

Kanton vergab Bewilligung trotz Vorwürfen

2004 wendete sich erstmals ein ehemaliges Mitglied von Kwasizabantu an den Erziehungsrat des Kantons St.Gallen, um über die Zustände in der Domino-Servite-Schule zu informieren. Eine Rückmeldung auf die Aussagen gab es nie, kurz darauf erhielt das Internat die Bewilligung des Kantons, die Schule besass sie bereits seit 1997.

Felix Baumer, der damalige Leiter des kantonalen Amtes für Volksschule, erklärte, das Erziehungsdepartement könne nur reagieren, wenn die Vorwürfe hieb- und stichfest seien. Es brauche die Erklärungen mehrerer Eltern zu den Vorkommnissen.

Ein schwieriges Unterfangen, da die meisten Eltern Mitglieder der Freikirche waren – und noch heute sind. Somit waren sie womöglich selbst Psychoterror ausgeliefert, wenn man den Vorwürfen Glauben schenkt, die über die Jahre immer wieder erhoben wurden.

Sektenkenner Hugo Stamm bezweifelt, dass sich mit dem neuen Namen etwas geändert hat. 2020 schrieb er in einem Artikel für die Onlinezeitung «Watson»: «Trotz der Namensänderung weht weiterhin ein christlich-fundamentalistischer Wind durch Hof Oberkirch.»