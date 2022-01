KANTONSGERICHT ST.GALLEN Mit «Schwedenküssen» zu Fall gebracht: Gewalttäter muss Schweiz verlassen Ein junger Syrer war mit dabei, als am Bahnhof Wil ein Mann attackiert wurde. Nun bat der 21-Jährige am Kantonsgericht St.Gallen vergeblich darum, nicht des Landes verwiesen zu werden.

Das Kantonsgericht St.Gallen gewährt dem 21-Jährigen kein Bleiberecht in der Schweiz. Bild: PD

Die St.Galler Staatsanwaltschaft warf dem 21-jährigen Syrer vor, er habe im Mai 2019 beim Bahnhof Wil zusammen mit zwei Kollegen und seinem Cousin einen Mann angegriffen, um Geld von ihm zu erpressen. Während der Auseinandersetzung habe er ihm drei Kopfnüsse versetzt und ihn mit der Faust geschlagen, als er bereits am Boden lag. Angeklagt war der Beschuldigte zudem, weil er per Whatsapp ein kinderpornografisches Video an seinen Cousin weitergeleitet hat.

Verzicht auf Landesverweisung beantragt

Das Kreisgericht Wil verurteilte den Beschuldigten im August 2020 wegen versuchter räuberischer Erpressung, versuchter schwerer Körperverletzung und harter Pornografie zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und verwies ihn für fünf Jahre des Landes. Dagegen erhob der junge Syrer Einsprache. Mit seiner Berufung beantragte er Freisprüche von den Vorwürfen der versuchten räuberischeren Erpressung und der versuchten schweren Körperverletzung sowie den Verzicht auf eine Landesverweisung.

Er habe zunächst gar nicht gewusst, um was es bei der Auseinandersetzung gehe, beteuerte der junge Syrer an der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen. Erst später habe er erfahren, dass der Mann den anderen 20 Franken geschuldet habe und sie das Geld von ihm zurückhaben wollten. Er habe gesehen, wie einer seiner Kollegen ihn geohrfeigt habe. Daraufhin habe er den Mann am Kragen gepackt, weil er befürchtet habe, er greife nun seinen Kollegen an. Auch gab er zu, dem später am Boden liegenden Opfer einen Faustschlag versetzt zu haben. Von den Kopfnüssen aber wollte er nichts wissen. Er erinnere sich nicht mehr, aber er könne sich nicht vorstellen, dass er den Mann mit «Schwedenküssen» zu Fall gebracht habe.

Video zeigt Teile der Auseinandersetzung

Zwei Videosequenzen zeigten ein anderes Bild der Auseinandersetzung. Auf den Bildern war zu sehen, dass das Opfer nach der Ohrfeige nicht zum Gegenangriff ansetzte, sondern im Gegenteil zurückwich und beschwichtigende Worte sagte. Auch war zu sehen, wie der am Boden liegende Mann weitere Schläge und Fusstritte erhielt.

Er wisse, dass er einen sehr grossen Fehler gemacht habe, betonte der Beschuldigte. Er akzeptiere jede Strafe, jedoch bitte er das Gericht inständig, ihn nicht des Landes zu verweisen. Sein Leben und das seiner Familie sei zerstört, wenn er die Schweiz verlassen müsse. Er schilderte, wie er als 13-jähriger in die Schweiz kam, hier die Oberstufe besuchte und später eine Lehre abschloss. Mit seinem Verdienst unterstütze er seine Eltern, damit sie nicht von der Sozialhilfe abhängig seien. Mit der Migration in die Schweiz habe sein Vater die siebenköpfige Familie in Sicherheit bringen wollen. Als Kurden hätten sie in Syrien keine Zukunft gehabt.

Zeugen bestätigen die drei Kopfnüsse

Der Verteidiger beantragte, sein Mandant sei lediglich wegen harter Pornografie mit einer Geldstrafe zu belegen. Von einer Landesverweisung sei in jedem Falle aufgrund eines persönlichen Härtefalles abzusehen. Der Beschuldigte sei zwar bei der Auseinandersetzung dabei gewesen, habe aber weder Interesse am Geld gehabt noch sei er Treiber des tätlichen Angriffs gewesen. Die Austeilung der Kopfnüsse sei keineswegs bewiesen.

Dem widersprach der Staatsanwalt, der für die Abweisung der Berufung plädierte. Zeugen hätten bestätigt, dass der Beschuldigte das Opfer mit drei «Schwedenküssen» zu Fall gebracht habe. Wer sich in seinem Gastland so gewalttätig verhalte, wie die Bilder auf den Videos zeigten, habe kein Recht, in der Schweiz zu verbleiben.

Kantonsgericht stützt den Entscheid der Vorinstanz

Das Kantonsgericht St.Gallen gab das Urteil schriftlich bekannt. Es wies die Berufung ab und bestätigte somit den Entscheid des Kreisgerichts Wil. Die Kosten des Berufungsverfahrens im Umfang von 9383 Franken muss der Beschuldigte bezahlen.