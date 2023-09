Kantonsgericht St.Gallen Mit schwarzem Sportwagen 49 km/h zu schnell über den Stoss gefahren – Autohändler legt Berufung ein, die er wieder zurückzieht Ein Autolenker hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, er sei am Stoss mit 49 km/h zu schnell gefahren. Später zog er die Berufung zurück.

Mit einem Sportwagen wie diesem Porsche fuhr mutmasslich der Inhaber einer Garage massiv zu schnell über den Stoss. Symbolbild: CH Media

Auf der Strecke zwischen Altstätten und Gais wurde am 30. April 2020 ein schwarzer Sportwagen geblitzt. Er war mit 49 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h unterwegs. Das Kennzeichen am Wagen konnte einer Firma zugeordnet werden, die im Autohandel tätig ist. Die Staatsanwaltschaft eruierte den Geschäftsführer als fehlbaren Lenker, der aber bestritt, am Steuer des Wagens gesessen zu sein.

Berufung gegen Urteil erhoben

Nachdem das Kreisgericht Rheintal den Beschuldigten am 1. Februar 2022 der groben Verkehrsregelverletzung schuldig erklärt und ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 100 Franken und einer Busse von 2500 Franken verurteilt hatte, musste sich das Kantonsgericht mit dem Fall befassen. Das Auto sei auf die Firma eingelöst und werde unter anderem auch immer wieder bei Kaufinteresse für Probefahrten genutzt, erklärte der Beschuldigte an der Berufungsverhandlung.

Dies bedeute, dass 50 Angestellte und rund 2000 Kundinnen und Kunden dafür infrage kämen, auf jener Fahrt über den Stoss den Wagen gelenkt zu haben. Er habe versucht, in den schriftlichen Eintragungen zu eruieren, wer zu jenem Zeitpunkt das Fahrzeug gefahren habe, aber nichts gefunden.

Der vorsitzende Richter zeigte sich in der Befragung des Beschuldigten skeptisch. Es falle auf, dass er eher geringe Anstrengungen unternommen habe, um den fehlbaren Fahrer zu eruieren. Auch hielt er ihm vor, die Vorinstanz habe zwischen dem Beschuldigten und der Person, die auf dem Foto der Radarkontrolle abgebildet ist, eine «grösstmögliche Übereinstimmung» festgestellt. Eine Ähnlichkeit gebe es vielleicht schon, doch sei nicht er auf dem Foto zu sehen, erklärte der Beschuldigte.

Verfahrensfehler erfordern Freispruch

Der Verteidiger betonte, eine Ähnlichkeit zwischen seinem Mandanten und dem Radarfoto beweise noch nicht, dass es sich um ein und dieselbe Person handle. Eigentlich aber sei dies auch gar nicht so relevant, weil der Beschuldigte allein schon aufgrund von Verfahrensfehlern freigesprochen werden müsse. Man habe ihn auf eine Art und Weise als fehlbaren Lenker eruiert, die nicht zulässig sei.

So habe ein Polizist in der Firma recherchiert, das Vorgehen aber nicht protokolliert. Später habe er dann im Internet nach einem Foto des Beschuldigten gesucht und ihn identifiziert. Wie er dabei vorgegangen sei, könne man nicht mehr nachvollziehen. Solch eine Beweisführung sei nicht legal. Nehme man die Ermittlungsgrundsätze ernst, müsse zwingend ein Freispruch erfolgen.

Gericht fällt Beweisbeschluss

Das Kantonsgericht St.Gallen entschloss sich, vor einem Urteilsentscheid weitere Abklärungen zu treffen, und fällte einen Beweisbeschluss. Nach der Beweisabnahme zog der Beschuldigte die Berufung zurück, womit das Kantonsgericht den Fall als erledigt abschreiben konnte und das vorinstanzliche Urteil in Rechtskraft trat.