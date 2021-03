Kantonsgericht St.Gallen Mann wegen mehrfacher Vergewaltigung zu drei Jahren Haft verurteilt: Paar lebt wieder zusammen und will heiraten Das Kantonsgericht St.Gallen hat einen Schuldspruch wegen Vergewaltigung in der Ehe bestätigt. Die Ehefrau erklärte, sie habe ihrem Ehemann verziehen. Das Paar lebt seit knapp einem Jahr wieder gemeinsam und plant eine Hochzeit.

Der Beschuldigte schlug seine Frau und zwang sie jahrelang zum Geschlechtsverkehr. Bild: Shutterstock

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, seine Frau über mehrere Jahre regelmässig zum Geschlechtsverkehr und anderen sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Ausserdem soll er sie und zwei seiner Kinder mehrfach geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Die nach einer polizeilichen Intervention ergangene Weisung, den Kontakt zu seiner Familie zu unterlassen, missachtete er bereits am nächsten Tag.

Mehrfache Vergewaltigung und sexuelle Nötigung

Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland sprach den türkischen Staatsangehörigen Mitte August 2019 wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Missachtung einer polizeilichen Anordnung schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren und zu einer Busse. Ausserdem ordnete es den Vollzug einer 2015 bedingt ausgesprochenen Geldstrafe an. Dagegen erhob der Beschuldigte Einsprache und verlangte am Kantonsgericht St.Gallen, ihn bezüglich der Sexualdelikte von Schuld und Strafe freizusprechen und auf die Geldstrafe zu widerrufen. Die Staatsanwaltschaft beantragte, die Berufung sei abzuweisen.

An der Verhandlung am Kantonsgericht St.Gallen wiederholte der 42-jährige Beschuldigte immer wieder, er habe nicht gemerkt, dass die Ehefrau den Geschlechtsverkehr nicht gewollt habe. Womöglich habe sie das schon gesagt, doch habe er nicht geglaubt, dass sie es ernst meine. Ihm sei es jedenfalls nicht so vorgekommen. Er könne sich nicht erinnern, wann und warum er seine Frau geschlagen habe. Ab und zu sei es schon vorgekommen. Im Jahre 2002 habe er sich nach einem Unfall Operationen unterziehen müssen. Danach habe er vieles vergessen.

Geplant, demnächst wieder zu heiraten

Das Kantonsgericht St.Gallen befragte auch die Ehefrau. Sie erklärte, dass sie zwar geschieden seien, nun aber bereits seit mehr als einem Jahr wieder wie eine ganz normale Familie zusammenlebten. Sie sei sehr zufrieden mit ihrem Mann. Er schlage sie nicht mehr und zwinge sie zu nichts, was sie nicht wolle. Geplant sei, demnächst wieder zu heiraten.

Es sei schon so, dass sie beide schlechte Zeiten in der Ehe erlebt hätten. Jedoch habe es auch viele schöne Momente gegeben. Sie selber fühle sich nicht als Vergewaltigungsopfer. Sie sei damals zur Polizei gegangen, weil sie die Scheidung gewollt habe. Vielleicht hätten sie sich gestritten, doch erinnere sie sich nicht mehr genau.

Sie wolle sich auch gar nicht mehr daran erinnern, denn in der Zwischenzeit hätten sie sich beide verändert, betonte die Frau weiter. Vielleicht sei bei den polizeilichen Einvernahmen aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse nicht alles richtig verstanden worden. Auf jeden Fall habe sie ihren Ehemann nicht wirklich der Vergewaltigung bezichtigen wollen.

Kantonsgericht mildert Urteil auf drei Jahre

Wie die Vorinstanz sah auch das Kantonsgericht St.Gallen die Schuld des Mannes als erwiesen an. Es bestätigte deshalb die Schuldsprüche der Vorinstanz. Hingegen milderte es das Strafmass ab. Es verurteilte den Beschuldigten zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren, wobei der Mann ein Jahr in Haft verbringen muss. Zudem hat er eine Busse von 200 Franken und die früher ausgesprochene Geldstrafe zu bezahlen.

Auf einen Landesverweis verzichtete das Kantonsgericht. Auch die Vorinstanz hatte einen Härtefall anerkannt. Es begründete den Entscheid damit, dass der Mann seit frühester Kindheit in der Schweiz aufgewachsen sei, nicht richtig Türkisch spreche und keinen Bezug nach Anatolien habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.