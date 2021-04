Kantonsgericht St.Gallen Die Polizei musste ihn zum Alkoholtest zwingen: Mann war trotz Ausweis auf Probe mit 1,17 Promille unterwegs Ein Autolenker geriet vor eineinhalb Jahren in eine Kontrolle, nachdem er mit einem Freund auf Bartour gewesen war. Weil er noch einen Ausweis auf Probe besass, hätte er am Steuer gar keinen Alkohol im Blut haben dürfen. Der Beschuldigte war wegen Verkehrsdelikten bereits mehrfach vorbestraft.

Der beschuldigte 29-Jährige widersetzte sich einer durch die Polizisten angesetzte Blutalkoholprobe. Bild: Keystone

Dem Autofahrer wurde zum Verhängnis, dass er in einer Septembernacht seinen Wagen in der Stadt St.Gallen 6 Stundenkilometer zu schnell fuhr. Als er geblitzt wurde und die Polizei ihn deswegen anhielt, bemerkte sie im Wagen Alkoholgeruch. Der Atemlufttest fiel positiv aus, weshalb die Beamten eine beweissichere Blutprobe abnehmen wollten. Da sich der Beschuldigte dieser widersetzte, fand sie unter Zwang statt. Die Auswertung ergab eine minimale Blutalkoholkonzentration von 1,17 Promille.

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten im November 2019 der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln, des Verbots unter Alkoholeinfluss zu fahren, des Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand und der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit schuldig. Es verurteilte ihn dafür zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 60 Tagen und einer Busse von 800 Franken.

Dagegen wehrte sich der 29-jährige Autofahrer am Kantonsgericht. Er verlangte nicht nur einen vollumfänglichen Freispruch, sondern auch eine Genugtuungssumme von 1000 Franken. Er sei von der Polizei nicht korrekt behandelt worden, begründete er sein Begehren. Zudem habe er sich trotz des Alkoholkonsums nicht betrunken gefühlt.

Hochprozentigen Alkohol getrunken, bevor er sich ins Auto setzte

An der Berufungsverhandlung erzählte der Beschuldigte, dass er mit einem Kollegen zum Marktplatz Bohl in St.Gallen gefahren sei. Dort seien sie jeweils kurz in zwei oder drei Bars gewesen und hätten Shots von hochprozentigem Alkohol getrunken. Danach hätten sie sich ins Auto gesetzt, um nach Wittenbach zu einer Freundin zu fahren und dort zu übernachten.

Ob er denn nicht gewusst habe, dass er mit einem Fahrausweis auf Probe keinen Alkohol trinken dürfe, wenn er sich ans Steuer setze, wurde er vom vorsitzenden Richter gefragt. Eigentlich schon, lautete die Antwort des Autofahrers. Doch mache sich Alkohol ja erst nach einiger Zeit im Blut bemerkbar. Er habe sich nicht betrunken gefühlt und zudem nur bis Wittenbach fahren wollen. So sei es ihm nicht wirklich bewusst gewesen, dass er das Auto hätte stehen lassen sollen.

Weshalb er denn einen Freispruch verlange, wenn er zugebe, zu schnell und trotz Verbots unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein, lautete eine weitere Frage. Er sei sicher kein Musterknabe, aber er sei mit dem Verhalten der Polizeibeamten bei der Kontrolle nicht einverstanden, erklärte er. Sie hätten gegen ihn gestichelt und Dinge gesagt, die er nicht wiederholen wolle. Seiner Meinung nach müssten sich Staatsangestellte an das Gesetz halten.

Bei einem früheren Unfall wurde ein Velofahrer tödlich verletzt

Die drei Richter stellten eine lange Liste weiterer Fragen. Sie drehten sich vor allem um Vorstrafen, die allesamt Verkehrsdelikte zum Inhalt hatten. Das schwerste ereignete sich, als der Beschuldigte knapp 19 Jahre alt war. Er überholte ausserorts mit übersetzter Geschwindigkeit einen Wagen und übersah dabei einen Velofahrer. Als dieser auf die Windschutzscheibe geschleudert wurde, erlitt er tödliche Verletzungen. Vier Monate später war der Beschuldigte wieder zu schnell unterwegs: Erwischt wurde er mit 148 Stundenkilometern statt der erlaubten 80.

Er sei in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen, erklärte er. Der Schicksalsschlag durch den tödlichen Unfall habe ihn schwer belastet. Heute aber sei er ein versierter Autofahrer. Er fahre jährlich rund 100‘000 Kilometer. Deshalb habe er sich auch bei der Fahrt nach dem Ausgang in St.Gallen trotz Alkoholkonsums sicher gefühlt.

Gericht hält an den Schuldsprüchen fest, mildert aber die Strafe

Der Verteidiger begründete seinen Antrag auf Freispruch von Schuld und Strafe mit Verfahrensfehlern. Zum einen habe die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten ein Formular nicht rechtzeitig zugestellt, zum anderen die Polizei den Alkoholtest nicht nach Vorschrift durchgeführt. Dadurch habe das Testergebnis keine Rechtsgültigkeit.

Das Kantonsgericht St.Gallen ging auf die Forderung nach einem Freispruch von Schuld und Strafe nicht ein. Es sprach den serbischen Staatsangehörigen des Fahrens in fahrunfähigem Zustand, der versuchten Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit und der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig. Das Strafmass milderte es gegenüber der Vorinstanz ab. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 80 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren und zu einer Busse von 200 Franken.