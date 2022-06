Kantonsgericht Mord für die Ehre: Nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen Heimbewohner im Asylheim Mels sticht ein Algerier 29-mal zu Das Kreisgericht Mels verurteilte einen Mann im Oktober 2020 wegen Mordes zu einer Gefängnisstrafe von 16 Jahren. Vor Kantonsgericht fordert die Verteidigung eine Strafreduktion auf maximal sechseinhalb Jahre, die Staatsanwaltschaft eine Verschärfung auf 20 Jahre – das Urteil steht noch aus.

Gemäss der Anklage hat der Täter geplant, ohne Vorwarnung und gezielt 29-mal auf sein Opfer eingestochen. Bild: Dusan Ladjevic

Am Dienstagmorgen den 13. Februar 2018 filmt eine Überwachungskamera um 11:32:23 Uhr, wie ein Mann das damalige Asylheim Heiligkreuz in Mels betritt. Er geht die Treppe hinauf ins Zimmer 1 und begibt sich zielgerichtet zum Bett Nummer 21. Ohne ein Wort zu sagen, sticht er mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser 29-mal auf einen dort liegenden ägyptischen Asylbewerber ein. Um 11:33:41 Uhr, 78 Sekunden nach Eintritt, erfasst die Kamera, wie der Mann das Gebäude wieder verlässt. Das Opfer erliegt noch in derselben Nacht im Spital seinen Verletzungen.

Dass Mann, der am Dienstag im Kantonsgericht St.Gallen auf der Anklagebank sitzt, sein Opfer tötete, ist unbestritten. Das Kreisgericht Mels hatte ihn im Oktober 2020 wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt. Er reichte Berufung ein. Die Verteidigung fordert eine Strafreduktion und eine Freiheitsstrafe von maximal sechseinhalb Jahren wegen Totschlags, die Staatsanwaltschaft hingegen eine Verschärfung auf 20 Jahre.

«Wie geht es Ihnen?», eröffnet die vorstehende Richterin die Befragung. «Mir geht es nicht gut!», ruft der Beschuldigte und bricht in Tränen aus. Der Tinnitus mache ihn verrückt, er würde deswegen «fast sterben», sagt er in gebrochenem Deutsch.

Illegaler Aufenthalt, Straftaten, Freiheitsentzüge

Der Beschuldigte kam im März 2013 aus Algerien in die Schweiz. Sein Asylantrag wurde abgewiesen, über die nächsten fünf Jahre folgten mehrere Straftaten und Freiheitsentzüge. Er sagt, sie täten ihm leid, doch er habe die Straftaten begehen müssen, um zu überleben.

Im Juli 2017 kam es beim Grillieren in Mols am Walensee zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Bewohner des Asylheims Heiligkreuz. Der «Ägypter», wie der Beschuldigte sein späteres Opfer nennt, schlug ihm dabei aufs linke Ohr. Der Schlag verursachte gemäss dem Beschuldigten anhaltende Schmerzen und einen Tinnitus. Ärztliche Untersuchungen ergaben eine Trommelfellruptur. Der Beschuldigte erstattete Anzeige wegen Körperverletzung, doch auf eine Strafverfolgung wurde verzichtet.

Während der Befragung schluchzt der Beschuldigte unentwegt mit gesenktem Kopf vor sich hin. Ab und zu wird er laut und haut auf den Tisch. Auf den Übersetzer, der dem Mann zur Verfügung steht, verzichtet er regelmässig, um sich lautstark über seinen Tinnitus, die Schweizer Behörden und sein Opfer zu beschweren, das ihn drangsaliert habe. Und er droht mit Suizid:

«Ich werde mich umbringen. Ich kann so nicht weitermachen. Der Tinnitus ist zu schlimm.»

«Gott weiss die Wahrheit»

Er habe nicht gewusst, was er tue, er habe die Kontrolle verloren, antwortet der Beschuldigte auf die Frage, was ihm an jenem Dienstagmorgen im Februar 2018 – sieben Monate nach der Auseinandersetzung – durch den Kopf gegangen sei.

Laut den Gerichtsakten brachte der Beschuldigte im Vorfeld der Tat in Erfahrung, dass sich der «Ägypter», der mittlerweile in einem anderen Heim wohnte, nur noch dienstags «zum Unterschreiben» in Mels befand. Vier Tage vor der Tat kaufte er das später als Tatwaffe verwendete Messer und versteckte es beim Güterschuppen am Bahnhof.

Am Tag der Tat fuhr er mit dem Zug von Herisau nach Mels, betrat dort das Asylheim, um sich zu vergewissern, dass das spätere Opfer sich dort aufhielt, ging zurück zum Bahnhof, holte das Messer und kehrte dann erneut zurück ins Heim, wo er die Bluttat in Anwesenheit von mindestens fünf Augenzeugen ausführte. Einer sagte dazu aus: «Der Täter stach immer weiter auf das Opfer ein, immer wieder, wie ausser sich. So etwas habe ich nicht einmal im Krieg gesehen.»

Der Tathergang klinge nicht nach einem Kontrollverlust, bemerkt die Richterin: «Gott weiss die Wahrheit», entgegnet der Beschuldigte.

Mit Psychopathie diagnostiziert

Ein Bekannter überreichte der Polizei nach der Festnahme einen Datensatz mit Aufnahmen von Gesprächen zwischen ihm und dem Beschuldigten vom Januar 2018. Die Staatsanwaltschaft liess sie übersetzen. Gemäss den Gerichtsakten waren unter anderem folgende Aussagen des Beschuldigten darauf zu hören:

«Am liebsten töte ich ihn vor allen Leuten (...), ich habe kein Erbarmen (…). Ich fange an, rein und raus, bis sein letzter Atemzug folgt, bis er überhaupt keinen Atemzug mehr macht. Ich lasse ihm keine Chance, sodass nicht mal das Spital ihn retten kann.»

Was er dazu sage, dass sich die Tat genauso abgespielt habe, wie er sie angekündigt hatte, fragt ihn die Richterin. «Ich hatte ein riesengrosses Problem mit dem Ägypter, ob Sie es glauben oder nicht.»

Ein psychiatrisches Gutachten attestiert dem Beschuldigten eine «Psychopathie in hohem Ausprägungsgrad», welche «mit einem stark manipulativen Verhalten» einhergehe. Dies zeige sich unter anderem daran, dass der Beschuldigte versuche, «mittels suizidalen Handlungen sich Gehör zu verschaffen, wenn nicht in seinem Sinne reagiert werde».

Die Vorinstanz hatte die Freiheitsstrafe wegen verminderter Steuerungsfähigkeit aufgrund der diagnostizierten Psychopathie um vier Jahre reduziert. Wie das Kantonsgericht die Tat beurteilt, bleibt vorerst offen. Das Urteil wird im Laufe dieser oder nächster Woche mitgeteilt.