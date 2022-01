Kantonsgericht Mörder war vermindert schuldfähig: Kantonsgericht bestätigt Urteil im Mordfall des «Drehörgelimanns» von Lichtensteig, aber reduziert die Strafe Im Mai 2016 hat ein Niederländer einen 62-jährigen Mann aus Lichtensteig erstochen und wurde vom Kreisgericht Toggenburg wegen Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt. Im Berufungsverfahren reduziert das Kantonsgericht St.Gallen die Strafe auf 10 Jahre – der Täter sei vermindert schuldfähig gewesen.

In diesem Haus in Lichtensteig wurde der 62-Jährige tot aufgefunden. Bild: Beat Kaelin

Im Mai 2016 hat ein Niederländer einen bekannten Drehorgelsammler aus Lichtensteig erstochen. Er wurde vom Kreisgericht wegen Mordes und Diebstahls zu 14 Jahren Haft verurteilt. Da der Mann das Urteil angefochten hat, ist der Fall vor dem Kantonsgericht gelandet.

Täter und Opfer hatten sich in Thailand über eine Internetplattform kennen gelernt und dort mehrere gemeinsame Tage in der Villa des Opfers verbracht. Einen Monat später besuchte der Beschuldigte sein späteres Opfer auf dessen Wunsch in Lichtensteig. Wenige Tage später brachte der heute 45-Jährige seinen 62-Jährigen Gastgeber um.

Der Beschuldigte sagte aus, er sei sexuell und psychisch erniedrigt und unterdrückt worden. Es sei daher eine Verzweiflungstat gewesen, argumentierte die Verteidigung, weswegen sie einen Schuldspruch wegen Totschlags anstatt wegen Mordes verlangte sowie die Reduktion der Freiheitsstrafe auf maximal 3 Jahre.

Die Anklage hingegen hielt die Schilderungen des heute 45-Jährigen für unglaubwürdig und forderte die Bestätigung des Schuldspruchs. «Die Tat war grausam, kaltblütig und rücksichtslos», so die Anklägerin.

Verurteilung wegen Mordes bestätigt

Das Kantonsgericht St.Gallen hat die Verurteilung des Beschuldigten wegen Mordes jetzt bestätigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Anders als das Kreisgericht erachte es die Strafkammer «als erstellt, dass der labile Beschuldigte auf Geheiss des Opfers erniedrigende sexuelle Handlungen vornehmen und überdies sogenannte ‹Poppers› konsumieren musste.» Jedoch sei «insbesondere die Art der Ausführung der Tötung als besonders verwerflich zu qualifizieren.» Entsprechend sei die kreisgerichtliche Verurteilung des Beschuldigten wegen Mordes zu bestätigen.

Anders als das Kreisgericht habe die Strafkammer demgegenüber ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Schuldfähigkeit des Beschuldigten gehabt. Aus diesem Grund sei mit Zustimmung der Verteidigung und Staatsanwaltschaft ein neues psychiatrisches Gutachten angeordnet worden.

Dieses sei «nachvollziehbar und überzeugend zum Schluss» gelangt, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt «mittelgradig vermindert schuldfähig» gewesen sei. Diese Beurteilung habe eine erhebliche Strafmilderung zur Folge. In Würdigung der verminderten Schuldfähigkeit hat die Strafkammer die Freiheitsstrafe deshalb auf 10 Jahre reduziert.