Kantonsgericht Auf dem Fünfländerblick in einer Rechtskurve drei Frauen angefahren – Autolenker beschuldigt Marder Ein Autolenker fuhr zu schnell in eine Rechtskurve und verursachte einen Unfall. Seinen Aussagen zufolge ist ein Marder schuld am Unfall. Der Fahrer wurde zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

Wegen eines Marders am Strassenrand sei der Wagen ins Schleudern gekommen – so zumindest behauptet es der Angeklagte. Bild: Donato Caspari

Das Unfallgeschehen, welches das Kantonsgericht St.Gallen zu beurteilen hatte, ereignete sich am 2. September 2016 in der Nähe des Fünfländerblicks. Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, er sei mit übersetzter, nicht den gegebenen Verhältnissen angepasster Geschwindigkeit in eine enge Rechtskurve gefahren, dadurch auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. In diesem Wagen befanden sich drei Frauen, die beim Verkehrsunfall verletzt wurden.

Beschuldigter sieht keine Fahrfehler ein

Das Kreisgericht Rorschach sprach den 30-jährigen Schweden im Juli 2020 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln sowie fahrlässiger Körperverletzung zum Nachteil einer der drei Privatklägerinnen schuldig. Es verurteilte ihn dafür zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 50 Franken. Dagegen erhob der Beschuldigte Einsprache und verlangte am Kantonsgericht einen Freispruch vom Vorwurf der groben Verletzung der Verkehrsregeln und eine mildere Strafe. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Abweisung der Berufung.

Der Beschuldigte schilderte an der Berufungsverhandlung, wie er mit seinen Kollegen unterwegs war, um zuerst den Dreiländerblick und danach den Fünfländerblick zu besuchen. Auf dem Weg dorthin habe er die Rechtskurve passiert, die extrem gefährlich sei. Immer wieder ereigneten sich dort Unfälle. Er könne nicht verstehen, weshalb an dieser Stelle keine Temporeduktion signalisiert sei.

Gefährliche Rechtskurve ist signalisiert

Er sei nicht der Meinung, dass er sich der groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gemacht habe, da auf der Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erlaubt sei, betonte der Autolenker. Wie schnell er gefahren sei, könne er nicht sagen, jedoch weit weniger als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.

Den Hinweis des vorsitzenden Richters, auch bei einer signalisierten Höchstgeschwindigkeit habe man sich stets der jeweiligen Verkehrsbegebenheiten anzupassen und die gefährliche Rechtskurve sei dementsprechend klar mit Tafeln signalisiert, wollte er nicht gelten lassen. Er wiederholte, es seien 80 km/h erlaubt gewesen und er sei weniger schnell gefahren. Ins Schleudern sei er nur geraten, weil ein Marder am Strassenrand gestanden habe.

Auch sein Verteidiger machte geltend, das Auto seines Mandanten sei nicht wegen eines rücksichtslosen Fahrstils geschleudert, sondern wegen eines Wildtieres. Deshalb sei er einzig wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer milden Geldstrafe zu verurteilen.

Hohe Gerichts- und Anwaltskosten entstanden

Wie bereits die Vorinstanz stellte das Kantonsgericht das Strafverfahren betreffend den Vorwurf der mehrfachen fahrlässigen Körperverletzung zum Nachteil zweier Privatklägerinnen ein und bestätigte die beiden Schuldsprüche des Kreisgerichts Rorschach. Die Höhe der bedingten Geldstrafe senkte es auf 60 Tagessätze à 30 Franken. Zudem muss er der dritten Privatklägerin rund 1200 Franken bezahlen.

Die Schadenersatzforderungen der beiden anderen Privatklägerinnen wurden dem Grundsatz nach gutgeheissen, soweit sie im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall stehen. Bezüglich der Höhe wurden sie auf den Zivilweg verwiesen. Ihre Genugtuungsforderungen wies das Kantonsgericht hingegen ab. Teuer zu stehen kommen den Beschuldigten vor allem auch die Gerichts- und Anwaltskosten. Den Privatklägerinnen muss er an ihre Rechtsvertretung rund 5500 Franken bezahlen. Hinzu kommen die Kosten von rund 6200 Franken für das Untersuchungs- und die beiden Gerichtsverfahren.