Kantonsfinanzen «Eine Frechheit», «Angriff auf die Bildung», «Unzufrieden»: Was Parteien und Gewerkschaften zum Sparpaket der St.Galler Regierung sagen Linke sowie Bürgerliche sind mit der Botschaft der St.Galler Regierung zum Budget 2022 und dem Sparprojekt «Haushaltsgleichgewicht 2022 plus» unzufrieden.

Die Regierung des Kantons St.Gallen hat am Donnerstag das Budget 2022 – mit einem Aufwandüberschuss von 36,3 Millionen Franken und Nettoinvestitionen von 236,6 Millionen Franken – verabschiedet. Das operative Defizit beträgt 142 Millionen Franken und verbessert sich damit gegenüber der ursprünglichen Planung um knapp 79 Millionen Franken.

Die Regierung des Kantons St.Gallen hat zusammen mit dem Budget 2022 die Botschaft zum Projekt «Haushaltsgleichgewicht 2022plus» zuhanden des Kantonsrats verabschiedet. Da die finanziellen Aussichten inzwischen positiver ausfallen, empfiehlt die Regierung dem Kantonsrat ein «prioritäres Massnahmenset» bis 2024 im Umfang von rund 75 Millionen Franken. Damit lässt sich gemäss Regierung das strukturelle Defizit im Kantonshaushalt beseitigen.

So reagieren Parteien und Gewerkschaften.

Bettina Surber, Präsidentin SP-Fraktion im St.Galler Kantonsrat.

Bild: Benjamin Manser

Die SP macht ihrem Unmut Luft. Unter dem beschönigenden Titel «Haushaltsgleichgewicht» präsentiere die St.Galler Regierung eine Vorlage zum Staatsabbau. Sie setze damit einen Auftrag der rechtsbürgerlichen Ratsmehrheit um. SP Fraktionspräsidentin Bettina Surber lässt sich in einer Medienmitteilung wie folgt zitieren:

«Wir werden uns vehement gegen die Vorlage ‹Haushaltsgleichgewicht 22 plus› und die darin vorgezeichneten Angriffe auf die Bildung, das Personal und die innerkantonale Solidarität wehren.»

Für die SP sei klar: Der Kanton dürfe sich nicht durch eine «unsinnige Abbaupolitik» selbst verhindern. Vielmehr brauche es eine weitsichtige Politik für die Menschen im Kanton, für den Erhalt der Lebensgrundlagen und für den sozialen Ausgleich. Es braucht die Bereitschaft für Investitionen in die Zukunft, so Surber.

Der Kanton St.Gallen konstruiere seit Jahren pessimistische Budgets und zeigt sich dann im Sommer des laufenden Jahres überrascht, wenn sich diese schlechten Prognosen in satte Gewinne verwandelten, heisst es in der Medienmitteilung weiter. So sei zu erklären, warum der Kanton über ein sagenhaftes Eigenkapital von 1,5 Milliarden Franken verfüge. Auch die Planzahlen für die kommenden Jahre seien in der Vorlage wiederum nicht korrekt: Die höhere Gewinnausschüttung der Nationalbank werde bewusst nicht im effektiven Umfang eingerechnet und es sei vorprogrammiert, dass auch die Rechnungsabschlüsse der kommenden Jahre wieder deutlich besser sein werden als budgetiert.

Eine Abbauvorlage zu präsentieren, entbehrt jeder Grundlage und mache Folgendes deutlich, so die SP:

«Letztlich geht es der rechtsbürgerlichen Ratsmehrheit einfach darum, den Staat abzubauen.»

Für die SP steht gemäss Communiqué fest: Der Staat sorge für gerechte Bildungschancen, für sozialen Ausgleich, für die Gesundheitsversorgung, dafür, dass Ergänzungsleistungen bezahlt werden, wenn die Rente nicht zum Leben reiche, für die Infrastruktur für die Menschen und die Unternehmen, für die Gewährleistung des Rechtsstaates und für das Funktionieren seiner Institutionen, für die Sicherheit und für den ökologischen Umbau.

Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin VPOD Ostschweiz. Bild: Ralph Ribi

Ähnlich tönt es von den Gewerkschaften. Der grossmehrheitlich bürgerliche Kantonsrat betreibe Staatsabbau um die Steuern zu senken schreiben der VPOD Region Ostschweiz und der Kantonale Gewerkschaftsbund St.Gallen (SGB) in einem gemeinsamen Communiqué. Und weiter:

«Das ist eine Frechheit und ein Schlag ins Gesicht des Staatspersonals.»

Viele Angestellte des Kantons St.Gallen seien in den letzten Monaten aufgrund von Covid-19 zusätzlich herausgefordert und belastet worden. Es sei äusserst stossend, das Staatspersonal zum Dank nun mit Sparmassnahmen zu strafen.

Barbara Gysi, Nationalrätin (SP/SG) und Präsidentin Kantonaler Gewerkschaftsbund St.Gallen. Bild: Peter Schneider/Keystone

Bei den aktuellen Herausforderungen, die man zu bewältigen habe, sei Staatsabbau die falsche Antwort.

«Die Mittel sind vorhanden, die Schwarzmalerei der Bürgerlichen völlig fehl am Platz.»

Auch wenn die sogenannten A-Sparmassnahmen auf den ersten Blick nicht so schlimm aussähen wie befürchtet, gebe es in Form von gekürzten Globalbudgets auch versteckte Massnahmen, die das Personal betreffen würden. «Dass ein weiterer Bildungsabbau geplant ist, ist inakzeptabel», halten VPOD Region Ostschweiz und der Kantonale Gewerkschaftsbund St.Gallen weiter fest. Man werde die einzelnen Massnahmen in den nächsten Wochen genau analysieren und mit den anderen Personalverbänden und Gewerkschaften beraten, wie man reagieren werde.

Meinrad Gschwend, Grüne-Fraktionspräsident im St.Galler Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Auch die Grünen sind mit dem «Haushaltsgleichgewicht 2022 plus» unzufrieden. In einer Medienmitteilung schreiben sie:

«Die Grünen halten einen Grossteil der geplanten Sparmassnahmen für unverantwortlich und fordern ein Umdenken.»

In der Februarsession 2021 habe der St.Galler Kantonsrat die Regierung beauftragt, ein Sparpaket im Umfang von 120 Millionen Franken zu schnüren. Die Grünen hätten die «Sparwut des Kantonsrates» schon damals kritisiert und sähen sich durch die zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse bestätigt: Gemäss der mutmasslichen Rechnung werde der Kanton im Jahr 2021 einen operativen Aufwandüberschuss von 25,7 Millionen Franken erzielen. Dies entspreche einer Besserstellung gegenüber dem Budget von 282 Millionen Franken. Für ein ausgeglichenes Ergebnis wären Eigenkapitalbezüge von lediglich 25,7 Millionen Franken erforderlich – 257,8 Millionen weniger als budgetiert. «Einmal mehr waren die Budgetwerte viel zu pessimistisch», heisst es weiter. Das reichlich vorhandene Eigenkapital – rund 1,3 Milliarden. Franken – werde trotz der Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Coronakrise kaum in Anspruch genommen. Weiter halten die Grünen fest:

«Das viel beschworene strukturelle Defizit des Kantons St.Gallen existiert offensichtlich nur im Budget, nicht aber in der Rechnung.»

Gemäss Aufgaben- und Finanzplan werde sich die finanzielle Situation in den kommenden Jahren auch ohne Sparpaket weiter verbessern. Die Notwendigkeit einschneidender Sparmassnahmen sei damit objektiv nicht gegeben und entsprechende Forderungen der Ratsrechten würden sich als rein ideologisch motiviert erweisen. «Angesichts aktueller und künftiger Herausforderungen wie Coronakrise, Klimaerwärmung und Digitalisierung halten es die Grünen für verantwortungslos, die Handlungsfähigkeit des Kantons durch undifferenzierte Sparmassnahmen unnötig einzuschränken», heisst es weiter.

Anstelle geforderten 120 Millionen Franken möchte die Regierung bis 2024 lediglich 75 Millionen Franken einsparen. Dass sich die Regierung dem Spardiktat des Kantonsrates nicht blindlings beuge, sei aus Sicht der Grünen ein «kleiner Lichtblick». Dennoch beurteilt die Grüne-Fraktion auch einen Grossteil der von der Regierung vorgeschlagenen Sparmassnahmen kritisch. Besonders störend seien die Sparmassnahmen im Bereich des Klimaschutzes und der Biodiversität.

Sascha Schmid, Fraktionsvizepräsident SVP.

Bild: Benjamin Manser

Unmut bei den Linken, Jubel bei den Bürgerlichen? Dem ist nicht so. In einer gemeinsamen Medienmitteilung erachten SVP, Die Mitte und FDP das von der Regierung vorgeschlagene Paket zum «Haushaltsgleichgewicht 2022 plus» als «wenig überzeugend» und fordern Nachbesserungen.

Die Regierung präsentiere einen bunten Strauss an Entlastungsvorhaben, die vor allem Mittelkürzungen, Gebührenerhöhungen, buchhalterische Massnahmen (Abschreibungsfristen), Verschiebungen von beschlossenen Projekten sowie die zusätzliche Belastung der Gemeinden vorsähen. Zudem habe die Regierung wohl bewusst auch Vorschläge mit viel Sprengkraft gemacht. Dies, um die Betroffenheit zu erhöhen und damit die politische Mehrheitsbildung im Kantonsrat zu erschweren, halten die Bürgerlichen fest. Zu guter Letzt habe die Regierung sogar Massnahmen vorgeschlagen, die sowieso bereits beschlossene Sache seien. Die Bürgerlichen schreiben:

Raphael Frei, Kantonalpräsident FDP.

Bild: Benjamin Manser

«Die Erwartungen des Parlaments werden damit klar nicht erfüllt.»

Was die einzelnen Massnahmen anbelange, würden sich SVP, Die Mitte und FDP mit denselben im Vorfeld der Budgetdebatte in der Novembersession 2021 konkret auseinandersetzen.

Weiter wollen SVP, Die Mitte und FDP darauf hinarbeiten, «dass diejenigen Massnahmen, die als sinnvoll erachtet werden, rasch umgesetzt werden». Bei denjenigen Massnahmen, die die Erwartungen des Kantonsrates nicht erfüllen, werde die Regierung nachbessern müssen.

«Erklärtes Ziel ist es, die Finanzen des Kantons langfristig ins Lot zu bringen und entsprechend auch tatsächliche strukturelle Massnahmen umzusetzen.»

Dabei wollen die drei Parteien darauf hinwirken, dass die Entlastung des Haushaltes primär aufwandseitig erfolgt.

Boris Tschirky, Präsident Die Mitte/EVP-Fraktion. Bild: Ralph Ribi

Das in der mutmasslichen Rechnung 2021 positive Bild sei hauptsächlich auf trotz Corona markant höhere Steuererträge bei den juristischen Personen im laufenden Jahr, und die höheren Gewinnausschüttungen der SNB zurückzuführen. Gestützt auf die neue Vereinbarung über diese SNB-Gewinnausschüttung könne der Kanton mittelfristig von wesentlich höheren jährlichen «Erträgen» ausgehen. Diese würden jedoch das vorhandene strukturelle Defizit nicht beseitigen.

Die Mitte äussert sich zudem in einem separaten Communiqué zum Budget 2022. Das heute präsentierte Budget 2022 des Kantons St.Gallen sähe einen Aufwandüberschuss von 36,3 Millionen Franken und Nettoinvestitionen von 236,6 Millionen Franken vor. «Unzufrieden ist Die Mitte über die Tatsache, dass trotz des Projekts ‹Haushaltsgleichgewicht 2022 plus› weiterhin hohe Eigenkapitalbezüge notwendig sind und insbesondere die Nationalbankgelder das strukturelle Defizit übertünchen», heisst es. Dieses gelte es nun, ernsthaft zu bekämpfen.

Franziska Cavelti-Häller, GLP-Kantonsrätin. Bild: PD

«Aus Sicht der GLP war das vom Kantonsrat geforderte Sparpaket überrissen», schreibt derweil Franziska Cavelti-Häller im Namen der GLP-Gruppe im St.Galler Kantonsrat auf Anfrage. Die Summe von 90 Millionen sei ein Hüftschuss des Kantonsrats gewesen. Die Vorlage der Regierung zeige nun, dass die GLP mit dieser Einschätzung richtig gelegen sei.

«Wir begrüssen deshalb den Vorschlag, Sparmassnahmen in zwei Prioritäten zu präsentieren.»

Die GLP schätze zahlreiche Massnahmen auf den ersten Blick kritisch ein, weshalb man diese bis zur Novembersession vertieft analysieren werde. Cavelti-Häller schreibt:

«So erachten wir beispielsweise diverse Sparmassnahmen in den Bereichen Umwelt und Bildung als kontraproduktiv.»

Dies insbesondere angesichts der grossen Herausforderungen in diesen Bereichen – Stichworte dazu seien Biodiversitätsverlust, Anpassungen an den Klimawandel und der sich abzeichnende Lehrermangel. Die GLP werde sich dafür einsetzen, das strukturelle Defizit mit nachhaltigen Massnahmen abzubauen.

Verschiebungen von Aufgaben auf die Gemeindeebene bedeuten gemäss Cavelti-Häller kein Sparen, «sondern belasten den Steuerzahler auf Gemeindeebene». Ebenfalls kein Sparen sei die Verschiebung von Investitionen oder das Herauszögern von Unterhaltsarbeiten.