Kantonsbudget Bürgerliche Ratsmehrheit «in Partylaune» senkt Steuern – die Linke freut sich wenigstens über höhere IPV-Gelder Der St.Galler Kantonsrat hat am Dienstag eine erneute Steuersenkung um 5 Prozentpunkte auf 105 Prozente beschlossen. Die bürgerliche Mehrheit setzte sich auch mit Kürzungen beim Stellenbedarf und bei Lohnanpassungen fürs Staatspersonal durch. Erhöht werden hingegen die Mittel für Krankenkassenvergünstigungen.

Finanzchef Marc Mächler warnte an der Budgetdebatte im St. Galler Kantonsrat vergeblich vor «grossen Unsicherheiten». Bild: Benjamin Manser

Die Finanzkommission des Kantonsrates hatte wie schon im Vorjahr eine Steuersenkung um 5 Prozentpunkte beantragt. Der Kanton könne sich dies dank dem um gut 200 Millionen Franken positiveren Rechnungsergebnis 2022 und einem robusten Eigenkapital von gegen 1,5 Milliarden Franken «nachhaltig leisten». Dieser Meinung waren auch SVP, FDP, Mitte-EVP sowie GLP.

Die Regierung könne mit dieser Steuersenkung «leben, wenn damit die Folgen der kalten Progression ausgeglichen werden können», sagte Finanzchef Marc Mächler (FDP). Allerdings sei diese Massnahme «höchst mutig» und entspreche einer «Partylaune», die hoffentlich nicht in einem grossen Kater ende. Im Budget gebe es punkto Teuerung und Konjunktur «sehr grosse Unsicherheiten», und wenn die Gewinnausschüttung der Nationalbank wie erwartet ausbleibe, drohe ein Defizit von 290 Millionen Franken. SP und Grüne wehrten sich vergeblich gegen die Steuersenkung, die nur Besserverdienenden zugute komme. Den «Trick» der Regierung, die Steuersenkung mit dem Ausgleich der Folgen der kalten Progression zu verknüpfen, lehnte die SVP ab - und hatte für ihren Antrag Mitte-EVP und also eine knappe Mehrheit auf ihrer Seite.

Vergeblich wehrten die Regierung und die linksgrüne Ratsminderheit gegen einen Antrag der Finanzkommission, die Ausgaben für zusätzliche Staatsstellen zu kürzen - sprich den strukturellen Personalaufwand nicht um 0,3 Prozent, sondern nur um 0,2 Prozent zu erhöhen. «Wir reden von einem Stellenbedarf für bescheidene 1,3 Millionen Franken», sagte Regierungsrat Mächler und machte deutlich, dass die Kürzung vor allem das Volkswirtschaftsdepartement betreffen werde. «Der Rat muss die Folgen seines Handels bedenken.» Die bürgerlichen Fraktionen behielten klar die Oberhand.

Heftig und langwierig umstritten waren die Lohnanpassungen fürs Staatspersonal. Die Finanzkommission wollte den Teuerungsausgleich für das Personal entgegen dem Vorschlag im Voranschlag von 1,7 auf 1,5 Prozent reduzieren und dafür die Mittel für individuelle Lohnmassnahmen leicht erhöhen (von 0,4 auf 0,6 Prozent). Dabei fanden SP und Grüne bereits den Regierungsantrag als enttäuschend und knausrig im Vergleich zu den meisten Nachbarkantonen, die 2,5 (Graubünden) oder gar 3,5 Prozent (Zürich) Teuerungsausgleich gewähren. Der Unmut beim Staatspersonal, namentlich auch im Pflegebereich und im Polizeikorps, sei riesig, merkten mehrere Sprecher an. Die bürgerlichen Fraktionen hatten für höhere Besoldungsmassnahmen kein Gehör und schmetterten die Anträge von linksgrüner Seite ebenso ab wie jenen der GLP, die sich - paradoxerweise als Nichtregierungspartei, wie ihre Sprecherin meinte - für den Vorschlag der Regierung eingesetzt hatte.

Nur mehr ein Trostpflaster für die sonst durchwegs unterlegene Linke waren die Verbesserungen bei der Krankenkassenprämienvergünstigung, um in Zeiten steigender Prämien, Stromrechnungen und allgemeiner Lebenskosten Menschen mit tiefen Einkommen zu unterstützen. Die SP habe «nie locker gelassen», die Mittel für individuelle Prämienverbilligungen (IPV) zu erhöhen, nun verspreche ein überparteilicher Antrag Erfolg, freute sich Dario Sulzer (SP). Tatsächlich hatten den Antrag auch die Grünen, GLP, Mitte-EVP und sogar die SVP unterschrieben. Demnach orientiert sich der IPV-Mittelbedarf für 2023 an der Obergrenze von 55 Prozent des Bundesbeitrags und erhöht sich der Kantonsanteil um 16,4 Millionen Franken. Einzig die FDP wehrte sich gegen den «opportunistischen Umschwenker vor dem Wahljahr» (wie Raphael Frei an die Adresse der anderen bürgerlichen Fraktionen giftelte) - und blieb denn auch auf verlorenem Posten.

Der Kantonsrat beschloss schliesslich das Budget 2023 mit einem Defizit von nunmehr 44 Millionen Franken. Für die Steuersenkung ist ein Bezug von 65 Millionen Franken aus dem Eigenkapital nötig.