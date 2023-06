Kantonale Abstimmungen Erhalten die Spitäler erneut finanzielle Hilfe? Kann das Spital Grabs erweitert werden? – Hälfte der Gemeinden ausgezählt Der Kanton muss den Spitälern erneut unter die Arme greifen. Darüber entscheiden die St.Galler Stimmberechtigten heute – genauso wie über das von der SVP kritisierte Baudarlehen für das Spital Grabs. Wir informieren Sie laufend über den Stand der Dinge.

Das Spital Grabs soll ausgebaut, seine Kapazität um 46 Betten erhöht werden. Bild: Mareycke Frehner

Gleich drei Spitalabstimmungen stehen am Sonntag im Kanton St.Gallen an. Dreimal geht es um Geld. Die aktuellen Zwischenresultate sehen wie folgt aus:

Darlehen für Bauvorhaben am Standort Grabs:

Ausgezählte Gemeinden: 42 von 75

Ja-Stimmen: 71.61%

Nein-Stimmen: 28.39%

Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion Rheintal Werdenberg:

Ausgezählte Gemeinden: 42 von 75

Ja-Stimmen: 74.57%

Nein-Stimmen: 25.43%

Erhöhung des Eigenkapitals des Spitals Linth:

Ausgezählte Gemeinden: 42 von 75

Ja-Stimmen: 73.74%

Nein-Stimmen: 26.26%

Die Befürchtungen der SVP

Kritik am Baudarlehen für das Spital Grabs kam im Vorfeld vor allem von der SVP. Sie lehnt als einzige Partei die Vorlage ab. Ihre Befürchtungen: In Grabs werde ein regionales Zentrumsspital geschaffen. Die Rheintaler Patientinnen und Patienten würden nach der Schliessung des Spitals Altstätten nach St.Gallen und nicht nach Grabs fahren. Und die Spitalregion werde bei ihrer desolaten Finanzlage das Baudarlehen nie und nimmer zurückzahlen können.

2027 wird das Spital Altstätten geschlossen. So ist es vom Kantonsparlament rechtsgültig beschlossen. Sollte das Darlehen für die Erweiterung von Grabs Schiffbruch erleiden, gehen die Spitaltüren in Altstätten trotzdem definitiv zu. Das ist auch der Grund, weshalb Grabs in den nächsten Jahren um 46 Betten ausgebaut werden soll.

Damann: «Wir brauchen diese Betten»

Der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Bild: Benjamin Manser

Gesundheitschef Bruno Damann sagte im Vorfeld der Abstimmung: «Wir brauchen diese Betten.» Altstätten habe eine starke Akutgeriatrie und eine Palliativstation. Viele dieser Patientinnen und Patienten dürften sich Grabs zuwenden. Und: Sie blieben länger im Spital als Patienten anderer Abteilungen. Daher werde sich ein grosser Teil der Pflegetage nach Grabs verschieben.

Und Damann versichert: «Grabs ist kein Zentrumsspital und wird es auch nicht werden.» Es sei nicht geplant, seinen Leistungsauftrag nach der Schliessung von Altstätten auszuweiten. Der Gesundheitschef ist zuversichtlich, dass Grabs nach 2027 wieder schwarze Zahlen schreiben wird. Ab dann muss das Spital das Darlehen dem Kanton zurückzahlen.

Blick auf das Spital Grabs. Bild: W&O

Mitte, FDP, SP, Grüne und EVP hatten sich zusammengeschlossen und sich für das Baudarlehen stark gemacht. Ebenso Gewerkschaften und Personalverbände, auch jener des Pflegepersonals und jener der Assistenz- und Oberärzte.

Zwei Vorlagen unbestritten

Die beiden andern Vorlagen waren im Vorfeld völlig unbestritten. Dabei sollen Darlehen in Eigenkapital umgewandelt werden, damit die Spitalregionen Rheintal-Werdenberg-Sarganserland (hier geht es um 40 Millionen) und Linth (da um 39 Millionen) wieder flüssige Mittel haben. Die Zustimmung sei «überlebensnotwendig» für die Spitäler, hielt auch die SVP fest.