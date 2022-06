Kanton St.Gallen Strenges Pfingstwochenende für die Kantonspolizei St.Gallen: 150 Einsätze im Verkehr und zwischenmenschlichem Bereich Die Kantonspolizei St.Gallen hatte über das Pfingstwochenende bis Montagmorgen einiges zu tun. Insgesamt wurden rund 150 Einsätze wegen Hilfeersuchen, Kontrollersuchen, Ruhestörungen und Interventionen im zwischenmenschlichen Bereich geleistet.

Die Polizei musste im Kanton St.Gallen häufig ausrücken am Pfingstwochenende. Bild: Kapo SG

Dazu wurden vier Personen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und drei Personen wegen Fahren in angetrunkenem Zustand bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Wie die Polizei mitteilt, mussten zwei Männer ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. Im Weiteren konnten vier Personen angehalten werden, welche ein Fahrzeug lenkten ohne über eine gültige Fahrerlaubnis zu Verfügung. Sie wurden ebenfalls zur Anzeige gebracht.

Alkoholisierte Fahrzeuglenker

Ein 52-jähriger Autofahrer wurde am Freitagabend in Salez kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er sein Auto in alkoholisiertem Zustand lenkte. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung zeigte einen positiven Wert an. Ihm wurde die Weiterfahrt für mehrere Stunden untersagt.

Bei einer Verkehrskontrolle in Widnau in der Nacht auf Samstag wurde ausserdem eine 50-jährige Frau kontrolliert, die ebenfalls in alkoholisiertem Zustand ihr Auto lenkte. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung zeigte einen positiven Wert an. Ihr wurde die Weiterfahrt ebenfalls für mehrere Stunden untersagt. Eine halbe Stunde später wurde in Wattwil ein 63-jähriger Mann kontrolliert. Eine durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe beim Mann zeigte einen Wert von 0.59mg/l (1,18 Promille) an. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Mit 182 Stundenkilometern unterwegs

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstag auf dem Südring in Altstätten wurde bei erlaubten 60 Stundenkilometern erst das Auto eines 55-jährigen Mannes mit 80 Stundenkilometern und wenige Minuten später das Auto eines weiteren 55-jährigen Mannes mit 79 Stundenkilometern gemessen. Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle wurde am Sonntag auf der A15 bei Benken durchgeführt. Dabei musste ein 24-jähriger Autofahrer seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben, nachdem sein Auto mit 182 Stundenkilometern gemessen wurde. Eine halbe Stunde später wurde auf dem gleichen Streckenabschnitt das Auto eines 46-jährigen Autofahrers mit 153 Stundenkilometern gemessen. Daneben konnten bei weiteren Verkehrskontrollen im Kanton vier Männer angehalten werden, die ihr Fahrzeug ohne eine gültige Fahrerlaubnis lenkten.

Sämtliche aufgeführten Verkehrsteilnehmenden werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Die zuständigen Strassenverkehrsämter werden zur Prüfung von administrativen Massnahmen ebenfalls benachrichtigt.

Ruhestörungen oder Interventionen in psychischen Ausnahmesituationen

Daneben leistete die Kantonspolizei St.Gallen gemäss Mitteilung alleine für Kontrollersuchen (verdächtige Feststellungen), Hilfeersuchen (medizinische Notfälle oder Fälle ohne strafrechtliche Relevanz, bei denen Bürgerinnen und Bürger Hilfe brauchten), Ruhestörungen oder Interventionen im zwischenmenschlichen Bereich (Fälle von Streit oder Menschen in psychischen Ausnahmesituationen) rund 150 Einsätze. (kapo/chs)