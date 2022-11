Kanton St.Gallen Nach schwerem Sturz: Der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler ist in der Rehabilitation Der Gesundheitszustand des St.Galler Regierungspräsidenten Fredy Fässler hat sich nach seinem schweren Sturz leicht verbessert. Er ist mittlerweile in der Rehabilitation – wo, gibt der Kanton St.Gallen nicht bekannt.

Fredy Fässler war vor kurzem zu Hause schwer gestürzt. Mittlerweile konnte er das Spital verlassen. Archivbild: Benjamin Manser

Nach seinem Sturz und dem daraus folgenden schweren Schädel-Hirn-Trauma konnte Regierungspräsident Fredy Fässler in die Rehabilitation überwiesen werden, schreibt der Kanton St.Gallen in einem Communiqué am Freitagmorgen. Sein Zustand habe sich leicht verbessert. Wie lange die Rehabilitation dauert, könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Zum Schutz der Privatsphäre wird der Aufenthaltsort von Fredy Fässler nicht kommuniziert. Um die Fortschritte nicht zu gefährden, bitten die Familie und die zuständigen Betreuungspersonen, derzeit von Anfragen für Besuche abzusehen. Die Regierung steht weiterhin im engen Austausch mit der Familie. Bis auf weiteres übernimmt Vizepräsident Marc Mächler die Aufgaben von Regierungspräsident Fredy Fässler.

Zu Hause verunfallt

Fässler war Anfang Oktober zu Hause gestürzt. Beim Aufstehen verlor er unvorbereitet und ohne äusseren Anlass das Bewusstsein und fiel aus dem Stand auf den Hinterkopf. Dies führte zu einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Der Grund für den Bewusstseinsverlust konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht eruiert werden, schrieb der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung. Fässler verbrachte die ersten Tage auf der Intensivstation und konnte danach auf die ordentliche Station verlegt werden.

Marc Mächler, der zurzeit die Aufgaben des Regierungspräsidenten übernimmt, sagte Ende Oktober, aufgrund der medizinischen Beurteilung müsse davon ausgegangen werden, dass Fässler seine Arbeit «mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate» nicht wieder aufnehmen könne. Bis Ende Jahr sei der Betrieb jedoch gewährleistet. (pd)