Kanton St.Gallen Kesb: Leichter Anstieg bei den Schutzmassnahmen Die Schutzmassnahmen bei Erwachsenen sowie bei Kindern und Jugendlichen im Kanton St.Gallen haben leicht zugenommen, wie aus dem Kenndatenbericht der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) hervorgeht.

Die häufigste Kindesschutzmassnahme ist die Beistandschaft, die in 2559 Fällen errichtet wurde. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Der Kanton St.Gallen und die neun regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) haben den jährlichen Kenndatenbericht zu den Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen veröffentlicht. Im interkantonalen Vergleich liegt der Kanton St.Gallen im Durchschnitt: Am 31. Dezember 2021 bestanden im Kanton 5162 Erwachsenenschutzmassnahmen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von 71 Massnahmen beziehungsweise 1,4 Prozent, wie Staatskanzlei in einem Communiqué schreibt.

Die Beistandschaften unterscheiden sich in der Schwere des Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte. Die leichteren Schutzmassnahmen, die sogenannten Begleit- und Vertretungsbeistandschaften, haben im Vergleich zum Vorjahr um 143 Fälle (3,3 Prozent) zugenommen. Die stärksten Schutzmassnahmen, die umfassenden Beistandschaften, haben um 73 Fälle (8,5 Prozent) abgenommen. «Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Fachpersonen der Kesb die einzelnen Lebenssituationen von Betroffenen sorgfältig beurteilen und individuelle Schutzmassnahmen errichten», heisst es in der Medienmitteilung.

Leichte Zunahme beim Kindesschutz

Am 31. Dezember 2021 bestanden für minderjährige Personen 3580 Kindesschutzmassnahmen, was einer Zunahme von 126 Massnahmen (3,6 Prozent) entspricht. Für ein Kind können mehrere Schutzmassnahmen bestehen. Insgesamt hatten 2758 Kinder und Jugendliche eine oder mehrere Schutzmassnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Zunahme von 73 betroffenen Minderjährigen (rund 3 Prozent) zu verzeichnen.

Die häufigste Kindesschutzmassnahme ist die Beistandschaft, die in 2559 Fällen errichtet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Zunahme von 96 Fällen. Die zweithäufigste Massnahme ist die Weisung. Dabei handelt es sich um ambulante Unterstützungsmassnahmen, welche die Kesb anordnet. So verpflichtet sie Familien zum Beispiel, eine Erziehungsberatung oder eine sozialpädagogische Familienbegleitung in Anspruch zu nehmen, um eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden.

Bei Kindern im Schnitt, bei Erwachsenen leicht darunter

Durchschnittlich hatten im Jahr 2021 zwölf von 1000 Erwachsenen und 29 von 1000 Kindern eine oder mehrere Schutzmassnahmen. Im interkantonalen Vergleich liegt der Kanton St.Gallen damit bei Kindesschutzmassnahmen im Durchschnitt, bei Massnahmen für Erwachsene leicht darunter.

Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen rückläufig

Am 31. Dezember 2021 waren 209 Kinder und Jugendliche in einem Heim untergebracht. 57 Kinder und Jugendliche aus dem Kanton St.Gallen fanden Schutz in einer Notunterkunft. Im Jahr 2020 waren es 72 Kinder und Jugendliche, wobei die Aufenthaltsdauer im Jahr 2021 länger war. Bei den Unterbringungen in einer Pflegefamilie zeichnet sich seit dem Jahr 2017 eine abnehmende Tendenz ab. Während im Jahr 2017 noch 354 Pflegeverhältnisse bestanden, waren es letztes Jahr noch 313. (seh)