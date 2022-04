Kanton St.Gallen Immer mehr Leute wollen einen Waffenschein: Nachfrage ist um 60 Prozent gestiegen Waffenerwerbsscheine sind in der Schweiz derzeit sehr gefragt. Im Kanton St.Gallen haben die Gesuche im ersten Quartal über 60 Prozent zugenommen.

Auffällig viele Schweizerinnen und Schweizer haben im März 2022 ein Gesuch für einen Waffenerwerbsschein gestellt. Bild: Keystone

Nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine ist die Zahl der Gesuche für Waffenerwerbsscheine in der Schweiz deutlich gestiegen. Mancherorts beträgt die Zunahme zwischen 50 und 100 Prozent, schreibt «SRF». So habe sich beispielsweise die Zahl der Gesuche in der Stadt Zürich im März im Vergleich zum Vorjahresmonat fast verdoppelt.

Im Kanton St.Gallen beträgt die Zunahme im ersten Quartal rund 60 Prozent. Um was für Personen es sich handle, die Waffenscheine erwerben wollen, wird gemäss Bericht von «SRF» nicht klar. Oft seien es aber Leute, die noch nie eine Waffe besessen oder getragen hätten. Über die Gründe könne nur spekuliert werden. Auf dem Formular des Bundesamts für Polizei werde zwar ein Erwerbsgrund verlangt, die Zeile bleibt aber gemäss dem Onlineportal FM1Today oft leer.

Wird dem Gesuch stattgegeben – was bei über 90 Prozent der Fall ist –, können die Antragssteller innerhalb von sechs Monaten eine Waffe erwerben. (vro)