Kanton St.Gallen Autos und Snackautomat aufgeknackt, in Restaurant eingebrochen: Polizei ertappt Diebe in flagranti und nimmt fünf Männer fest In Altstätten, Pfäfers und Sonnental bei Oberbüren hat die Polizei fünf Diebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Sie haben einen Snackautomaten ausgeraubt, sind in einen Gastrobetrieb eingebrochen und haben Autos aufgeknackt.

In Altstätten zerstörte ein Mann die Scheibe eines Snackautomaten. Bild: Kapo SG

In der nach von Mittwoch auf Donnerstag, kurz vor 2.30 Uhr, ist der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen von einem Anrufer gemeldet worden, dass ein Mann die Scheibe eines Snackautomaten an der Bahnhofstrasse in Altstätten einschlage. Der aufmerksame Bürger wurde durch Lärm auf den Mann aufmerksam.

Dank der Beschreibung durch den Anrufer konnte der Unbekannte von einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen angehalten und festgenommen werden. Wie es in der Polizeimeldung heisst, handelt es sich um einen 22-jährigen Schweizer. Er trug mutmassliches Deliktsgut aus dem Automaten auf sich. Der Mann gelangt bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige.

Pfäfers: Mann nach Einbruchdiebstahl festgenommen

Nur eine knappe halbe Stunde später, kurz vor 3 Uhr, ist ein Einbruch in einen Gastrobetrieb am Postplatz in Pfäfers gemeldet worden. Eine Anruferin wurde durch Geräusche und Licht auf einen Einbruch im naheliegenden Gastrobetrieb aufmerksam und informierte die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen. Die Anruferin konnte beobachten, wie ein Mann das Gebäude verliess.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen rückten aus. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung festhält, konnte bei der anschliessenden Fahndung ein 32-jähriger Schweizer kontrolliert und festgenommen werden. Er trug mutmassliches Deliktsgut, darunter Raucherwaren und Werkzeug, auf sich. Nach jetzigen Erkenntnissen dürfte er für einen weiteren Einbruch in eine Werkstatt am Klosterweg in derselben Nacht verantwortlich sein. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf insgesamt über 2000 Franken.

Sonnental: Drei Männer nach Diebstählen aus Autos festgenommen

Schon in der Nacht zuvor, kurz nach 4.50 Uhr, sind drei Männer Am Bach in Sonnental bei Oberbüren von zivilen Polizisten beobachtet worden, wie sie mehrere Autotüren öffnen wollten. Als sich die Täterschaft auch am zivilen Patrouillenauto, das zufälligerweise vor Ort war, zu schaffen machte, gaben sich die Polizisten zu erkennen. Daraufhin flüchteten die drei Männer zu Fuss in verschiedene Richtungen.

Im Zuge der anschliessenden Fahndung durch mehrere Patrouillen, Diensthunde und Drohnen der Kantonspolizei konnten die drei Flüchtigen nacheinander angehalten und festgenommen werden. Sie trugen diverses Deliktsgut auf sich. Dabei handelte es sich unter anderem um Bargeld, Bankkarten und Kleidungsstücke.

Bei den Festgenommenen handelt es sich gemäss Mitteilung der Polizei um einen 25-jährigen Syrier sowie zwei Marokkaner im Alter vom 24 und 28 Jahren. Die drei Asylbewerber sind nicht im Kanton St.Gallen gemeldet. Sie dürften gemäss ersten Erkenntnissen für mehrere Diebstähle aus Autos in der Region verantwortlich sein. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Beim Migrationsamt des Kantons St.Gallen werden ausländerrechtliche Massnahmen abgeklärt. (kapo/chs)