Justiz «Eine Vergewaltigung zeichnet sich nicht immer nur durch rohe Gewalt aus»: Junger Mann nach Sex verurteilt Der Abend startete mit einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Weil sich ein junger Mann später über ihr «Nein» hinwegsetzte, hat ihn das Kreisgericht St.Gallen wegen Vergewaltigung verurteilt.

Der Beschuldigte habe an diesem Abend entschieden, dass seine Lust grösser sei als der Wille der Privatklägerin, sagte der Staatsanwalt vor Gericht. Bild: Getty

Ein Abend im Ausgang endete für ein kollegial befreundetes Paar mit einem Desaster. Die junge Frau zeigte ihn wegen Vergewaltigung an. Der junge Mann beteuerte, er sei der festen Überzeugung gewesen, sie sei mit dem Geschlechtsverkehr einverstanden. Er habe nicht realisiert, dass sie es nicht wirklich wolle, betonte er am Kreisgericht St.Gallen.

Safer Sex im gegenseitigen Einverständnis

Sowohl die Anklage als auch die Verteidigung waren sich einig, dass sowohl die Privatklägerin als auch der Beschuldigte den Beginn des gemeinsamen Abends im Wesentlichen übereinstimmend erzählten. Demnach waren die beiden mit Freunden im Ausgang, tranken Alkohol und machten sich um Mitternacht auf den Nachhauseweg. Weil es keinen Bus an den Wohnort des jungen Mannes mehr gab, vereinbarten die beiden, dass er bei ihr im Elternhaus übernachten werde.

Im Schlafzimmer legten sie sich ins Bett, küssten sich und befriedigten sich gegenseitig. Beide sagten aus, dass dies im gegenseitigen Einverständnis geschehen sei. Danach habe der junge Mann zum ersten Mal den Geschlechtsverkehr vollziehen wollen. Sie habe «Nein, stopp» gesagt und ihn mit den Händen weggestossen, worauf er sich sofort von ihr weggedreht habe.

Den Geschlechtsverkehr nicht gewollt

Ab diesem Zeitpunkt stimmten die Aussagen des Geschehenen nicht mehr überein. Er sagte, nach einer längeren Pause habe er sie gebeten, die Unterhose wieder auszuziehen, was sie auch gemacht habe. Dies habe er als Einverständnis für den Geschlechtsverkehr angesehen. Zwar habe sie schon noch «Nein, nein» gesagt, aber sich nicht mehr gewehrt. Deshalb sei er für wenige Sekunden in sie eingedrungen. Schliesslich seien sie nebeneinander eingeschlafen.

Sie sagte aus, er habe zu ihr gesagt, er wisse, dass sie es auch wolle. Er habe ihre Handgelenke genommen und über ihrem Kopf festgehalten. Sie habe ihm mit einem «Nein» erneut zu verstehen gegeben, dass sie den Geschlechtsverkehr nicht wolle, sich aber nicht mehr dagegen wehren können. Am nächsten Morgen habe sie sich gegenüber ihm zunächst ganz normal verhalten, weil sie mit der Situation überfordert gewesen sei.

Überlegene körperliche Kraft eingesetzt

Der Staatsanwalt beantragte einen Schuldspruch wegen Vergewaltigung. Der Beschuldigte habe an diesem Abend entschieden, dass seine Lust grösser sei als der Wille der Privatklägerin. Damit habe er eine falsche Entscheidung getroffen. Obwohl das Verschulden eher als gering einzuschätzen sei, habe er doch seine überlegene körperliche Kraft eingesetzt, um den Geschlechtsverkehr zu erreichen. Ihr sei nichts anderes übrig geblieben, als ihn zu erdulden. «Eine Vergewaltigung zeichnet sich nicht immer nur durch rohe Gewalt aus», betonte der Staatsanwalt. Zu beachten sei das jugendliche Alter der beiden. Die junge Frau war zur Tatzeit noch nicht ganz 17 Jahre alt, der junge Mann einige Monate über 18 Jahre alt.

Nonverbale Zeichen als Zustimmung empfunden

Der Verteidiger forderte einen Freispruch. Sein Mandant habe nicht vorsätzlich, sondern im Glauben gehandelt, die Privatklägerin sei mit dem Geschlechtsverkehr einverstanden. Als sie die Unterhose wieder ausgezogen habe, habe er dies als Zeichen der Zustimmung verstanden. Nachdem er mit der Anzeige wegen Vergewaltigung konfrontiert worden sei, habe er die Welt nicht mehr verstanden, zumal sie am nächsten Morgen zusammen Gipfeli gegessen hätten und sie ihn zum Bus begleitet habe.

Das Kreisgericht St.Gallen fällte einen Schuldspruch wegen Vergewaltigung und verurteilte den Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr mit einer Probezeit von zwei Jahren. Er hat zudem die Verfahrenskosten und an die Privatklägerin Schadenersatz und Kosten für ihre rechtliche Vertretung zu zahlen.

Frau darf jederzeit Grenze ziehen

Eine Frau habe jederzeit das Anrecht auf sexuelle Selbstbestimmung und Integrität, erklärte der vorsitzende Richter in seiner Urteilsverkündung. Sie habe die Freiheit, bei intimen Handlungen so weit zu gehen, wie sie selber wolle, und jederzeit Grenzen zu setzen. Die Privatklägerin habe von Anfang an zu verstehen gegeben, dass sie zwar mit Safer Sex einverstanden sei, aber den eigentlichen Geschlechtsakt nicht wolle.

Auch das Kreisgericht St.Gallen erachte das Verschulden des jungen Mannes als nicht sehr hoch. Deshalb habe es das Strafmass beim gesetzlichen Minimum angesetzt. Trotzdem habe der Beschuldigte mit dem Festhalten ihrer Hände ein Nötigungsmittel eingesetzt. Nach bundesrichterlicher Rechtsprechung reiche dies für einen Schuldspruch wegen Vergewaltigung aus.