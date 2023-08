Jubiläumsausstellung Von der Fotografie zur LED-Stickerei: Die neue Akris-Ausstellung zeigt, wie Mode und Kunst verschmelzen Zum 100-Jahr-Jubiläum ehrt das Zürcher Museum für Gestaltung das St.Galler Fashionlabel Akris mit einer Ausstellung, die sowohl die Ursprünge des Traditionsunternehmens als auch den Dialog zwischen Kunst und Mode spiegelt. Dabei verliert sie die St.Galler Textilgeschichte nie aus den Augen.

Reinhard Voigts Werke und die daraus interpretierten Akris-Kleider und -Anzüge. Auch der für seine Trapezform bekannte Ai-Bag ist Teil davon. Bild: Regula Bearth

Am Anfang war die Schürze. Die Schürze, die eine rund 100-jährige Firmengeschichte begründet, auf der ein Modehaus gewachsen ist, das heute einen Weltmarkt bedient und seine Kreationen zweimal jährlich in Paris präsentiert.

Akris-Chefdesigner Albert Kriemler. Bild: PD

Deutlich wird der Kontrast, den ebendiese filigran geschnittene Schürze zu all den anderen Exponaten bildet, in der neuen Ausstellung «Akris. Mode. Selbstverständlich» im Museum für Gestaltung in Zürich. Es sind Stücke aus Albert Kriemlers prägendsten Kollektionen des letzten Jahrzehnts, insgesamt über 100 Looks.

Doch es bleibt nicht bei den Kreationen des Chefdesigners: In zwölf verschiedenen Räumen ergänzen sich Werke von Künstlerinnen, Fotografen und Architekten, von denen sich Kriemler inspirieren liess, und die daraus entstandenen Kleidungsstücke – stets verknüpft mit der St.Galler Textilgeschichte. Ob Imi Knoebel, Carmen Herrera, Sou Fjimoto, Reinhard Voigt oder Rodney Graham: Kunst und Mode verschmelzen in jedem einzelnen Raum zu einem grossen Ganzen.

Albert Kriemler setzte unter anderem Geta Brătescus Selbstporträt (ganz links) von 2011 in einen Strickponcho (Mitte) um. Bild: Regula Bearth

Die Stickerei und ihre Grenzenlosigkeit

Einer der – wortwörtlich – schillerndsten Räume repräsentiert die Zusammenarbeit zwischen dem Chefdesigner und dem befreundeten Düsseldorfer Fotokünstler Thomas Ruff. Kriemler übersetzte unter anderem Motive aus dessen Sterne-Serie auf Stoff, indem er mit Forster Rohner für die Herbst-/Winterkollektion 2014 eine vollkommen neuartige LED-Stickerei entworfen hat. Ein in sich geschlossener Stromkreis und St.Galler Textilhandwerk: Kein Wunder, griff Kriemler in Anbetracht dieser extravaganten Innovation nicht auf altbekannte und tausendfach gesehene Swarovski-Steine zurück.

St.Galler Stickerei und LED: Inspirationsquelle war dem Designer ein Werk des deutschen Fotografen Thomas Ruff. Bild: seh

Immer wieder kommt den Materialien und ihrer Qualität, den Stoffen, Stickereien oder Rosshaargeflechten, eine grosse Rolle zu. So sind sogenannte «Touch-Stationen» ebenso installiert wie Kleidungsstücke zum Reinschlüpfen. Es handelt sich hierbei um eine sich bis heute haltende Kreation von Max Kriemler, Vater des heutigen Chefdesigners: ein Trenchcoat aus Double-Face-Kaschmir, entworfen 1978.

«Mode gleicht der Architektur»

Kunst in der Mode: Es ist ein straff gespannter roter Faden, der durch die Jubiläumsausstellung führt. Und mehr als einmal stellt sich zwischen den verschiedenen Räumen die Frage, wo Kunst aufhört und wo sie anfängt. Ist Design ein Kunsthandwerk, Mode Kunst und ihr Schöpfer ein Künstler? Albert Kriemler verneint dezidiert: «Kunst verfolgt den Anspruch, Kunst zu sein. Mode ist zwar gleichwohl kreativ, verfolgt aber einen Zweck – ähnlich der Architektur.»

«Akris. Mode. Selbstverständlich» setzt die Messlatte hoch. Man darf gespannt sein, was die zweite Jubiläumsausstellung bieten wird, die im Herbst im St.Galler Textilmuseum angekündigt ist.