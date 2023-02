Jetzt teilnehmen Die grosse Tagblatt-Wahlumfrage: Wer soll Paul Rechsteiners Sitz im Ständerat übernehmen? Machen Sie jetzt mit! Welche Kandidatin soll im Frühling den freien St.Galler Ständeratssitz erobern? Und welche Partei soll die Nationalratswahlen im Herbst gewinnen? Sagen Sie es uns - hier geht's zur Online-Umfrage.

Barbara Gysi, Esther Friedli, Susanne Vincenz-Stauffacher und Franziska Ryser (im Uhrzeigersinn). Bilder: Keystone, PD

Die St.Gallerinnen und St.Galler sind in ein langes Wahljahr gestartet. Zuerst steht die Ständerats-Ersatzwahl bevor. Esther Friedli (SVP), Barbara Gysi (SP), Franziska Ryser (Grüne) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) kämpfen um den freien Sitz - der erste Wahlgang ist am 12. März, der allfällige zweite am 30. April. Wenn diese Personalie geklärt ist, geht es nahtlos weiter mit dem Wahlkampf für die eidgenössischen Wahlen im Herbst (Nationalrat und Ständerat).

Wer hat gute Chancen, wer muss mit Verlusten rechnen? Welche Präferenzen haben unsere Leserinnen und Leser bei den Kandidierenden und Parteien? Um das herauszufinden, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Sotomo eine Online-Umfrage lanciert. Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen! Nebst den Wahlen interessiert uns auch Ihre Meinung zu einigen politischen Sachthemen im Kanton St.Gallen. Klicken Sie hier, um zur Umfrage zu gelangen.