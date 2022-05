Jein Von «Ist doch okay, oder?» bis «Haben unsere Politiker nichts Besseres zu tun» –Reaktionen zur Oben-ohne-Debatte in Hallen- und Freibädern Oben ohne in der Badi – zu diesem Thema äusserten sich verschiedene Ostschweizer Badeanstalten unterschiedlich. Auch bei unseren Leserinnen und Lesern gehen die Meinungen in den Sozialen Medien auseinander.

Oben-ohne-Baden, Ja oder Nein – unsere Leserinnen und Leser sind geteilter Meinung. Bild: Natalia Ganelin/Getty

SP-Nationalrätin Tamara Funiciello hat unlängst eine Oben-ohne-Erlaubnis in Schweizer Frei- und Hallenbäder gefordert. Wir haben bei Ostschweizer Badis nachgefragt, wie diese mit dem Thema umgehen. Die Meinungen gehen auseinander – nicht anders ergeht es unseren Leserinnen und Lesern.

Während in einer Online-Umfrage auf unserem Portal rund 62 Prozent dafür sind, teilen sich die Meinungen auf Facebook deutlich. Da wäre zum einen das Lager «Haben die Politiker in Bern nichts Besseres zutun?» und zum anderen «Soll jeder machen, was er will». Zwischen diesen beiden Meinungen finden sich noch etliche andere Abstufungen.

Früher war alles anders

So findet man mehrere Kommentare zu längst vergangenen Zeiten. Eine Leserin schreibt zum Beispiel: «Nichts Neues. Mitte der 80er-Jahre fiel eine Frau auf, wenn sie im Strand- oder Schwimmbad nicht oben ohne war.» Mit dieser Meinung steht sie denn auch nicht allein. Auch eine andere Leserin kommentiert: «Was ist denn daran neu oder aufregend? Wir haben doch Ende 70er-, Anfang 80er-Jahre in jeder Badi oben ohne die Schwimmbäder bevölkert, auch in St.Gallen.» Auch auf der Tagblatt-Webseite äussert sich ein Leser in der Kommentarspalte zu vergangenen Zeiten: «In den 1960er-, 1970er- bis 1980er-Jahren hatte keiner etwas gegen Oben-ohne-Baden. Es war die neue Freiheit. Jetzt ist Prüderie angesagt. Hippie-Zeit war Freiheit.»

Mit der Unterstellung der Prüderie steht er nicht alleine da. Auch auf Facebook schreiben etliche Leserinnen und Leser, die Schweiz hinke anderen Ländern hinterher. Oder Herr und Frau Schweizer wird direkt Verklemmtheit vorgeworfen.

Screenshot: Facebook

Andere wiederum weisen auf die Diskussion um das Burkini hin. «Also wenn das erlaubt wird dann sollte auch überall erlaubt sein ein Burkini anzuziehen», schreibt etwa eine Userin. «Viel Haut zeigen darf man, aber entscheiden, was man nicht vom Körper zeigen will, darf man nicht?»

Tamara Funiciello kommt weniger gut weg

Viele mokieren sich in den Kommentaren auch direkt über Tamara Funiciello. «Vielleicht hat ja Frau Funiciello damals ihr Bikini-Oberteil verbrannt und nicht ihr BH», schreibt etwa eine Leserin und weist damit auf die Aktion der Juso-Frauen hin, die im März 2017 mit ihrer BH-Verbrennung in der Schweiz für Aufsehen sorgte. Auch ein anderer Leser schreibt:

«Die Funi kann ja nur noch oben ohne Baden. Hat ja ihren BH in einem alten Ölfass verbrannt.»

Etwas kritischer äussert sich eine weitere Leserin: «Genau grad SIE, die beim Lied 079 schon sagt, es sei sexistisch.» Ein User schliesst sich ebenfalls an: «Da schreit man wegen Kleinigkeiten nach Sexismus und dann soll im Schwimmbad plötzlich oben ohne sein. Was für Gegensätze»

Screenshot: Facebook

Viele zeigen sich auch besorgt darüber, dass eine Oben-ohne-Erlaubnis zu mehr sexueller Belästigung und Übergriffen führen könnte. Solche Kommentare erhalten aber genauso schnell Konter: «Frauen sind NIE schuld an einer Vergewaltigung, Anmache etc. – egal wie sie sich kleiden.» Die Kommentare zum Thema sexuelle Belästigung häufen sich auf Facebook dennoch. Viele sind sich einig, dass eine Oben-ohne-Erlaubnis dazu führen würde, dass Männer schnell als Grüsel angesehen werden, sollten sie allzu sehr starren.

Viele nehmen es mit Humor

Unter diese ernsthaften Kommentare mischen sich auch immer diejenigen, die das Thema locker oder gar mit Humor nehmen. «Schockschwere Not!», schreibt etwa ein User. «Hat sich der Vatikan schon gemeldet?» Ein anderer ist ganz direkt: «Brüste raus!!!» Ein weiterer ist überzeugt: «Je nachdem wollen das auch Männer nicht sehen.» Ein Leser zeigt sich besonders erfreut über die Diskussion und kommentiert:

«Ist doch okay, oder? Ich find's gut, dann gehen wir auch mal wieder etwas mehr in die Badi.»

In der Kommentarspalte auf der Tagblatt-Webseite schwärmt hingegen ein Leser von seinem Kanton: «Oh du schöner, liberaler Thurgau.»

Ein User ist ganz direkt und postet ein Bild von einem Laib Brot mit dem Text: «Ich weiss gar nicht, was ich zu diesem Thema schreiben soll. Deswegen hier ein Bild von einem leckeren Stück Brot.»