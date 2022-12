Jahresrückblick Bundesrätin Karin Keller-Sutter im TVO-Talk: «Es ist nicht nötig, den Grenzschutz im Rheintal zu verstärken – wir haben alles unter Kontrolle» Im letzten «Zur Sache» 2022 steht die Ostschweizer FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid Red und Antwort. Die designierte Finanzministerin spricht über den Krieg in der Ukraine, die Kollegialität im Bundesrat und darüber, wie sie Weihnachten zu Hause in Wil verbringt.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter feiert Heiligabend im kleinen Rahmen. Bild: Michel Canonica

Mailänderli, Fondue chinoise, und «Oh du fröhliche» unter festlich geschmücktem Tannenbaum: Heiligabend und Weihnachten stehen vor der Tür. Auch für die Ostschweizer Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Im TVO-Talk «Zur Sache» vom Mittwochabend, der letzten Ausgabe dieses Jahres, spricht Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid mit der FDP-Magistratin und designierten Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements auch über das Fest der Liebe.

Gast im letzten «Zur Sache» des laufenden Jahres: Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Bild: Michel Canonica

Dieses Jahr sei schon «ein wenig strub» gewesen, sagt Keller-Sutter. Für Weihnachtsvorbereitungen habe sie wenig Zeit gehabt. «Gott sei Dank hat mein Mann geschaut», sagt sie. Heiligabend verbringt die Wilerin im kleinen Rahmen, mit ihrem verwitweten Bruder sowie Ehemann Morten Keller. Weihnachten hat für die Bundesrätin eine grosse Bedeutung. «Weihnachten ist ein Fest der Freude und der Verwurzelung», sagt sie. Und hält mit einem Lächeln auf den Lippen fest:

«Ich habe Weihnachten sehr gern. Auch Bundesräte können dann einmal ungestört in der Familie sein.»

In der Altjahreswoche zwischen Weihnachten und Neujahr gönnt sich auch Keller-Sutter ein wenig Freizeit und Ruhe, wie sie Moderator Schmid verrät. Diese Ruhe brauche sie auch für ihre neue Aufgabe, so Keller-Sutter in Bezug auf ihre Funktion als künftige Finanzministerin des Landes.

«Man kann nicht einfach mit leeren Batterien starten.»

Keller-Sutter steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für die offizielle Übernahme des Eidgenössischen Finanzdepartements per 1. Januar.

Gemeinsame Lösungen finden

«Das Politjahr 2022 hat mit einem innenpolitischen Paukenschlag aufgehört», sagt Schmid zur Bundesratswahl von vor zwei Wochen und der darauffolgenden Neuverteilung der Departemente. Keller-Sutter, vier Jahre lang Vorsteherin des Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), wird fortan die Finanzen (EFD) verantworten. Und neu ist sie das einzige Exekutivmitglied, das aus einem Kanton östlich von Bern stammt.

Sie sehe sich nicht als Gewinnerin der Rochaden, hält Keller-Sutter fest. Nach dem Rücktritt von Ueli Maurer sei stets klar gewesen, dass ein bisheriges Bundesratsmitglied das Finanzdepartement übernehmen würde, so die Politikerin, der man nachsagt, sie habe stets mit dem EFD geliebäugelt. Das Verhältnis mit SP-Innenminister Alain Berset, der laut Schmid wohl auch gerne das Finanzdepartement übernommen hätte, sei nach wie vor gut.

Von bürgerlichen Blockbildungen im Bundesrat will die FDP-Magistratin nichts wissen. «Als Bundesrat haben wir auch eine Gesamtverantwortung», sagt sie. Letztlich sei das Kollegium entscheidend, betont die Wilerin.

«Wenn wir das nicht machen, schwächen wir uns als Bundesrat selber.»

Im TVO-Jahresinterview spricht Karin Keller-Sutter auch darüber, wie sie ihre Zeit in der St.Galler Regierung bis heute geprägt hat. «Da hat man sehr hart gekämpft», sagt sie. «Ich finde es gut, wenn man hart um eine Sache ringt und direkt ist», ergänzt sie. So wisse der andere auch, mit wem er es zu tun habe.

Druck von allen Seiten

Weiter thematisiert Moderator Schmid eines der wohl prägendsten Ereignisse dieses Jahres: Den Ukraine-Krieg, der vor bald zehn Monaten begann. Ausser den Amerikanern habe vor dem 24. Februar niemand an einen russischen Angriff auf die Ukraine geglaubt, sagt die abtretende Justizministerin. Von der Forderung des Zuger SVP-Nationalrats und Fraktionspräsidenten Thomas Aeschi, den Schutzstatus S für die Ukraine-Flüchtlinge bald aufzuheben, hält Keller Sutter nichts. «Es ist jetzt nicht der Moment, die ukrainischen Flüchtlinge zurückzuschicken», und betont, dass in der Ukraine nach wie vor Krieg herrscht, wie die teilweise massiven Raketenangriffe auf zahlreiche Städte im ganzen Land zeigen.

Zudem spricht Schmid die Ostschweizer Bundesrätin auf die Situation an der Ostgrenze, in Buchs, in Keller-Sutters Heimatkanton an. «Das sind keine schutzbedürftigen Leute», sagt sie. Laut der Bundesrätin handelt es sich um in die Schweiz eingereiste Männer, Arbeitsmigranten aus Syrien oder Afghanistan, die etwa in Österreich Asyl erhalten haben und sich auf der Durchreise nach Grossbritannien oder Frankreich befinden.

«Die Lage ist nicht ausser Kontrolle», so Keller-Sutter. Zusätzlichen Grenzschutz, etwa im Rheintal, brauche es nicht. «Die Leute werden jetzt gut genug kontrolliert. Die Massnahmen reichen», sagt Keller Sutter. Und hält fest, dass sich die Migrationskrise nicht nur an der Schweizer Ostgrenze, sondern auch im Süden, an der Grenze zu Italien, zeigt. Die FDP-Magistratin sagt abschliessend zur Migrationskrise in der Schweiz:

«Von allen Seiten gibt es Migrationsdruck.»

Mit dem TVO-Talk und der letzten Bundesratssitzung des Jahres neigt sich für Karin Keller-Sutter das Politjahr 2022 dem Ende entgegen. Am Donnerstag feiert die Ostschweizerin Geburtstag. Zeit zu feiern. Bevor auf die Wilerin neue Herausforderungen in Bern warten.