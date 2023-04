Jahresrechnung Trotz drei Monaten Flaute: Die Olma Messen schreiben 2022 erstmals seit der Pandemie wieder Gewinn Nach der Aufhebung der Coronamassnahmen im März des vergangenen Jahres nahmen die Olma Messen St.Gallen Fahrt auf –und schlossen das Geschäftsjahr 2022 mit einem Plus ab. Die geplante Kapitalerhöhung ist indes noch lange nicht abgeschlossen.

2022 herrschte auf dem Olma-Gelände Hochbetrieb. Bild: PD

Die Olma Messen St.Gallen haben im 2022 ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um über 70 Prozent gesteigert und dabei einen operativen Gewinn von 837’654 Franken erzielt. Das erste positive Ergebnis seit Ausbruch der Pandemie ist insofern bemerkenswert, als der Vollbetrieb aufgrund der geltenden Schutzmassnahmen erst ab Ende März 2022 möglich war.

Christine Bolt, Geschäftsführerin der Olma Messen. Bild: Andrea Tina Stalder

Geschäftsführerin Christine Bolt sagt: «Dass wir es geschafft haben, in nur neun Monaten ein positives Jahresergebnis zu erwirtschaften, zeigt uns, dass unser Geschäftsmodell funktioniert.» Ein weiterer Beleg dafür sei auch der Rekord an Anfragen im Jahr 2022: Über 240 gingen ein – fast dreimal so viele wie 2019.

Holpriger Start ins Jahr

Wegen der Corona-Massnahmen mussten die Olma Messen zu Beginn des vergangenen Jahres die ausverkaufte Tier&Technik 2022 und die Immo Messe Schweiz absagen. Mit der Aufhebung der Massnahmen erholte sich das Geschäft: Bis Ende Jahr fanden auf dem Messegelände 140 Veranstaltungen statt – fast 10 Prozent mehr als im Jahr vor der Pandemie.

Insgesamt zogen die 130 Events, darunter die Offa, die Oba und die Olma, 520'000 Besucherinnen und Besucher an. Christine Bolt sagt: «Ab April herrschte auf dem Olma-Gelände Hochbetrieb.» Die Nachfrage nach Versammlungen und Ausstellungen halte auch 2023 an, so die Geschäftsführerin. «Wir haben schon über 120 fixe Buchungen.»

Es fehlen noch zehn Millionen

Die Olma Messen schreiben zwar wieder Gewinn, gleichzeitig ist für die Umsetzung der Strategie aber auch die Erreichung der Kapitalerhöhung zentral. Das Zwischenziel ist nach acht Monaten erreicht: Über zehn Millionen Franken zusätzliches Kapital sind einbezahlt oder in Form von Aktienreservierungen zugesichert.

Die Konsortialbanken, darunter Raiffeisen Schweiz und die St.Galler Kantonalbank, erhöhen ihr Kapital bei den Olma Messen um 50 Prozent beziehungsweise um 3,3 Millionen Franken. Damit setzen sie ein Zeichen für den Messe-, Kongress- und Eventstandort St.Gallen.

Thomas Scheitlin, VR-Präsident der Olma Messen. Bild: Donato Caspari

«Wir sehen die Unterstützung der Banken, Kantone und Gemeinden als wichtiges Zeichen für die Engagements der Wirtschaft und von Privaten. Wir zählen auf die Ostschweiz», sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin. Für die zweiten zehn Millionen Franken geben sich die Olma Messen bis im Frühling 2024 Zeit. (pd/ste)