Interview War der erschossene Wolfshybride aus dem Bündner Rheintal auch im Kanton St.Gallen unterwegs? «Wir können es nicht ausschliessen» Im Kanton Graubünden wurde Ende März ein auffällig heller Wolf geschossen. Jetzt zeigen genetische Untersuchungen, dass es sich um einen Hybriden handelte. Kreuzungen zwischen Wolf und Hund seien jederzeit möglich, sagt der Leiter des St.Galler Jagdamts – auch im Kanton St.Gallen.

Der Wolfshybride tappte im Churer Rheintal in eine Fotofalle. Bild: Amt für Jagd und Fischerei Kanton Graubünden

Sein helles Fell wurde ihm zum Verhängnis: Ende März wurde im Churer Rheintal ein Wolf geschossen, weil der Verdacht bestand, dass es sich um einen Hybriden – eine Kreuzung aus Wolf und Hund – handeln könnte.

Am Montag schliesslich meldete das Bündner Amt für Jagd und Fischerei per Medienmitteilung: «Die genetische Untersuchung bestätigte, dass es sich bei diesem besonders hell gefärbten Tier um einen Nachkommen einer Hund-Wolf-Verpaarung handelte.» Diese Tiere seien «nach eidgenössischer Jagdverordnung der Population zu entnehmen». Der Wolfshybride aus dem Churer Rheintal ist damit der erste seiner Art, der in der Schweiz getötet wurde.

Weil sich Wölfe nicht an Kantonsgrenzen halten, drängt sich die Frage auf, ob das hybride Tier auch im Kanton St.Gallen Spuren hinterlassen hat. Dominik Thiel, Leiter des St.Galler Amts für Natur, Jagd und Fischerei, schätzt die Situation ein und erklärt, wie es zur Kreuzung kommt.

Hat sich der getötete Wolfshybride auch im Kanton St.Gallen aufgehalten?

Dominik Thiel: Vor dem Abschuss hat eine Fotofalle im Gebiet Pfäfers einen Wolf abgelichtet. Wir können nicht ausschliessen, dass es dieser helle Hybride war.

Der rechte, deutlich hellere Wolf könnte der geschossene Hybride sein. Bild: Jagdgesellschaft Pizalun

Gibt es weitere Hinweise auf Hybriden im Kanton?

Wir lassen jährlich Dutzende Proben im Labor analysieren, und bis jetzt wurde in St.Gallen noch nie ein Hybride genetisch nachgewiesen. Es ist aber jederzeit möglich, dass Hybriden auftauchen, da sich bekanntlich Wölfe und Hunde untereinander fortpflanzen können.

Das erlegte Tier stammt offenbar aus Italien, wo es in mehreren Rudeln Wolf-Hund-Kreuzungen gibt. Wurden im Kanton St.Gallen schon andere Wölfe aus dieser Population nachgewiesen?

Nein.

Wie kommt es zur Kreuzung zwischen Wolf und Hund?

Da sich Wolf und Hund oft als Konkurrenten oder Eindringlinge sehen, können sie sich bekämpfen oder töten. Zur Kreuzung kann es kommen, wenn Hund und Wolf aufeinandertreffen und beide paarungswillig und fortpflanzungsfähig sind.

Wie wahrscheinlich ist eine solche Kreuzung?

Weltweit passieren Kreuzungen primär dort, wo es halbwilde oder verwilderte Hunde in Streifgebieten der Wölfe gibt. In Deutschland gab es aber auch schon Paarungen zwischen Wolf und Hofhund – das könnte also auch im Kanton St.Gallen passieren.

Wolfshybriden werden erlegt, damit sie sich nicht weiter fortpflanzen. Weshalb ist das wichtig?

Weil Kreuzungen von Haus- und Wildtieren das Erbgut einer Art verändern und sie so gefährden können. Eine Kreuzung ist heute aber nur noch in ganz wenigen Fällen möglich, wenn Nutztiere sehr eng mit einer wild lebenden, eigenständigen Art verwandt sind. Ein Beispiel sind der Steinbock und die Hausziege.

Könnte man die Fortpflanzung von hybriden Wölfen auch unterbinden, ohne die Tiere zu töten?

Ein Einfang ist kaum möglich. Es macht keinen Sinn, solche Mischlinge zu halten.

Inwiefern unterscheiden sich Wolfshybriden von «echten» Wölfen?

Eine hundertprozentige Unterscheidung ist nur genetisch möglich. Je nach Individuum gibt es auch äusserliche Hinweise wie die Fellfarbe oder die Schwanzhaltung, welche eben nicht typisch Wolf sind.