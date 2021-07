Interview Quartner Gemeindepräsident nach dem Nein zum Heidi-Erlebnisdorf: «Ich glaube nicht, dass alle Pläne in der Schublade verschwinden werden» Wie soll es weitergehen nach der deutlichen Absage der Quartner Stimmbürger an das Heidi-Alperlebnis im Juni? Die Steuerungsgruppe für das Projekt ist selbstkritisch und sucht die Gründe für das Volksnein auch bei sich selbst. Nun soll auch die Bevölkerung repräsentativ und verbindlich, aber anonym spiegeln, warum sie abgelehnt hat.

Die Pläne für das Heidi-Alperlebnis haben die 2000 Quartner Stimmbürger nicht überzeugt. Bild: PD

Das Heidi bleibt in Maienfeld. 1400 der 2000 Quartner Stimmbürger haben am 13. Juni an der Urne die Teilzonenplanänderung auf dem Tannenboden abgelehnt – mit weitreichenden Folgen: Das Millionenprojekt Heidi-Alperlebnis kann nun nicht wie geplant auf der Molseralp realisiert werden. Der Erlebnispark hätte jährlich rund 200'000 Besucherinnen und Besucher anlocken sollen. Der Quartner Gemeindepräsident Erich Zoller äussert sich im Interview über die Gründe des Neins:

Erich Zoller, Gemeindepräsident Quarten, CVP. Bild: Michel Canonica

Wissen Sie nun mehr die Ursachen für die Ablehnung?

Erich Zoller: Die Steuerungsgruppe hat in einer Nachlese das Resultat analysiert. Allerdings fehlt uns die Gewissheit, ob unsere Analyse auch wirklich zutrifft.

Es bleibt also weiterhin bei Vermutungen?

Es kursieren verschiedene Meinungen im Dorf. Wir wollen da jetzt verbindlicher und repräsentativer nachhaken.

Welche Gründe vermutet denn die Steuerungsgruppe?

Wie auch schon gesagt: Das Thema Heidi kam nicht überall gut an. Dazu kommt, dass wir im Sommer 2020 mitten in der Pandemie förmlich von Gästen überrannt wurden – mit allen Nachteilen, wenn die Infrastruktur nicht stimmt.

Das sind aber keine neuen Erkenntnisse ...

Es gibt schon noch mehr: Quarten ist von den Einwohnern her eine kleine, flächenmässig, aber grosse Gemeinde. Man hat wohl nicht in allen sieben Dörfern verstanden, dass die ganze Gemeinde von der Destinationsentwicklung auf dem Flumserberg profitieren kann. Wir haben diesen Gesamtnutzen wohl zu wenig transportieren können.

Und nebst dem Inhaltlichen?

Da gibt es Stimmen, die finden, dass man die Teilzonenplanänderung viel früher hätte machen sollen, als das Projekt noch weniger konkret war. Die andere Theorie ist das pure Gegenteil: Wir waren immer noch zu früh mit der Abstimmung, weil die Akteure noch nicht bekannt sind: Man weiss nicht, wer der Investor ist und wer der Betreiber. Wir haben uns für einen Zwischenweg entschieden – und der ist nicht gelungen.

Hat die Gemeinde zu wenig über das Vorhaben informiert?

Nicht zu wenig, aber vielleicht zu wenig stetig. Es gab Phasen, wo viel über das Projekt Heidiland zu lesen war – vor allem am Anfang –, und dann gab es Phasen, wo wir hinter den Kulissen am Arbeiten waren. Da hätten wir wohl stetiger über den Fortschritt und den Stand des Projekts informieren müssen.

Der Anfangsschwung war plötzlich weg?

Die Molseralp hätte eine zentrale Rolle gespielt: Als die 130 Alpbürger in einer Abstimmung vor zweieinhalb Jahren Nein sagten zum Betrieb und zum Risiko einer Erlebniswelt, kam bei der Umsetzung des Projekts zum ersten Mal Sand ins Getriebe.

Da wurde das Modell geändert?

Ja. Das Thema Heidi war wohl schon von Beginn weg nicht einfach vermittelbar, aber es steckte in den Köpfen fest. Die Marke ist wertvoll, aber wir verkaufen hier nicht eine Zahnpaste, die die ganze Deutschschweiz oder gar die ganze Schweiz anspricht – wir müssen hier lediglich 2000 Stimmbürger in der Gemeinde Quarten überzeugen.

Wie geht es weiter?

Wir befragen die Bevölkerung nun anonym nach den Gründen zum Volksnein – mittels eines Talons im Gemeindeblatt nach den Sommerferien. Und wir loten mit der Befragung auch aus, was denn am Flumserberg im Rahmen der Destinationsentwicklung machbar wäre, das von der Bevölkerung mitgetragen wird.

Was geschieht mit dem Umfrageresultat?

Die Gemeinde ist für die Auswertung zuständig. An einer nächsten Sitzung der Steuerungsgruppe wird dann entschieden, wie es dann weitergeht mit dem Projekt.

Das tönt fast so, als sei das Entwicklungsprojekt am Flumserberg noch nicht vom Tisch?

Ich gehe nicht davon aus, dass alle Pläne am Flumserberg in der Schublade verschwinden werden.