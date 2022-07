Internationale Bodensee-Konferenz «Was nützt Vernetzung, wenn wir kein Gehör finden?»: Jugendliche richten an Podium deutliche Worte an die Politik Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Internationalen Bodensee-Konferenz diskutierten in Heiden junge Erwachsene aus der Bodenseeregion über Vernetzung, politisches Engagement und Verkehr. Sie fordern von der Politik mehr Gehör und eine verständlichere Sprache.

Michael Schädler, Britta Kling und Tanja Franziska Bielmann (von links) diskutierten in Heiden unter der Moderation von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid. Bild: Belinda Schmid

Die Kulisse für die Podiumsdiskussion war am Donnerstagabend passend gewählt: Die Fensterfront des Kirchgemeindehauses in Heiden bot einen beeindruckenden Ausblick über den Bodensee bis zum gegenüberliegenden Ufer. Das Publikum wandte sich allerdings nicht der schönen Aussicht, sondern drei Jungpolitikerinnen und -politikern aus dem Fürstentum Liechtenstein, der Ostschweiz und Vorarlberg zu. Sie diskutierten anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) über die Anliegen von Jugendlichen in der Bodenseeregion. Stefan Schmid, Chefredaktor des «St.Galler Tagblatts», moderierte den Anlass.

Politik ist für Junge unverständlich

Tanja Franziska Bielmann, Generalsekretärin des Jugendparlaments von St.Gallen und den beiden Appenzell, war sich mit Michael Schädler, Präsident des Liechtensteiner Jugendrats, und Britta Kling, Landesschülerinnenvertreterin in Vorarlberg, einig: Politik ist für viele Jugendliche zu wenig verständlich. «Wären politische Dokumente flotter geschrieben, wären sie auch bei den Jungen stärker Thema», ist Bielmann überzeugt. Schädler ging sogar noch weiter und schlug Kurzvideos vor, um Jugendliche über politische Vorgänge aufzuklären. «Das Format ist entscheidend.» Der Liechtensteiner betonte, wie wichtig der Diskurs zwischen jungen Menschen und der Politik sei.

«Wenn wir Jugendlichen Gehör schenken, lassen sie sich viel eher mitreissen.»

Michael Schädler ist Präsident des Liechtensteiner Jugendrats. Bild: Belinda Schmid

Durch fehlendes Vertrauen hingegen seien Jugendliche empfänglicher für Desinformation. Kling fügte an, dass zumindest in Vorarlberg die Politik mehr für die politische Bildung von Kindern und Jugendlichen tun müsse. Nur so könnten diese verstehen, um was es ginge, und sich einbringen.

Jugendliche fühlen sich nicht ernst genommen

Neben der unverständlichen politischen Sprache brachten die Diskutierenden noch einen weiteren Kritikpunkt vor: Die Jugendlichen, die sich politisch einbringen, würden zu wenig gehört. «Wenn man etwas für uns tun kann, dann ist es, unsere Anliegen ernst zu nehmen», sagte der 19-jährige Schädler. Von Moderator Schmid auf die noch dürftige Vernetzung der Jugendlichen am Bodensee über Landesgrenzen hinweg angesprochen, sagte Bielmann:

«Was bringt Vernetzung, wenn wir bei der älteren Generation kein Gehör finden?»

Der Ausserrhoder Regierungsrat Alfred Stricker eröffnete das Podium. Bild: Belinda Schmid

Von dieser doch sehr deutlichen Kritik nahm die 23-Jährige den anwesenden Ausserrhoder Regierungsrat Alfred Stricker explizit aus. Der momentane Vorsitzende der Internationalen Bodensee-Konferenz sei einer, der sich für die Jugendlichen einsetze, sagte Bielmann. Stricker hatte das Podium mit den Worten eröffnet, «die Themen von morgen mit der Jugend von heute» diskutieren zu wollen.

Kopfwäsche für das Publikum

«Da wurde uns aber ganz schön der Kopf gewaschen», sagte ein anwesender Ausserrhoder Kantonsrat in der Fragerunde, die auf die Podiumsdiskussion folgte. Neben ihm im Publikum sassen vorwiegend grauhaarige Erwachsene und lediglich eine Handvoll junge Menschen. Tatsächlich machten die diskutierenden Jugendlichen deutliche und pointierte Aussagen. Im Laufe der Diskussion kristallisierte sich ein konkretes Anliegen heraus: Der öffentliche Verkehr soll besser ausgebaut und günstiger werden. «So, dass ich mir nicht einmal überlege, ins Auto zu steigen», sagte Bielmann. Die 17-jährige Vorarlbergerin Kling wies dabei auch auf einkommensschwache Personen hin, die sich den öffentlichen Verkehr oftmals kaum leisten könnten.

Verkehr ist in der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein ein Dauerthema. Doch politische Veränderungen brauchen Zeit. Ein weiterer Punkt, der auf Jugendliche abschreckend wirkt – zumindest wenn es nach Bielmann geht, die für ihre Aussage einige Lacher erntete. «Jugendliche wollen schnelle Resultate, aber in der Schweiz braucht es 20'000 Sitzungen, bis auch nur ein Zebrastreifen auf die Strasse gemalt werden kann.»