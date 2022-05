In Vernehmlassung Kantonaler Richtplan wird angepasst – neuer Grundlagenbericht zum Rheintaler Hochwasserprojekt Rhesi Die St.Galler Regierung will den kantonalen Richtplan anpassen. Unter anderem liegt ein überarbeitetes Koordinationsblatt zum Hochwasserschutzprojekt Alpenrhein Internationale Strecke vor.

Das Koordinationsblatt zum Hochwasserschutz Rhesi wurde überarbeitet. Bild: PD

Die St.Galler Regierung will den Richtplan anpassen. Dieser enthält eine Vielzahl an Änderungen, wie die Staatskanzlei per Communiqué mitteilt. So liegt das überarbeitete Koordinationsblatt zum Hochwasserschutzprojekt Alpenrhein Internationale Strecke (Rhesi) vor und zwei räumliche Tourismusentwicklungskonzepte wurden im Richtplan aufgenommen. Weiter sollen ein Steinbruch erweitert und ein Deponietyp angepasst werden.

Für Rhesi wurde ein neuer Grundlagenbericht berücksichtigt

Aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse des Richtplans 2021 hat der Kanton das Koordinationsblatt zum Hochwasserschutzprojekt Rhesi nochmals einer Mitwirkung und Vernehmlassung unterstellt. Denn der bisherige Planungsprozess ist detaillierter beschrieben. Ein neuer Grundlagenbericht beschreibt, wie in jeder Phase der Projektbearbeitung die Interessen abgewogen wurden. Die Regierung schreibt in der Mitteilung:

«Die Grundwasserfassungen im Bereich Viscose in Widnau sind so anzuordnen, dass sie die Anforderungen an Ökologie und Grundwasser optimal erfüllen.»

Der vorliegende Projektstand weist die Machbarkeit auf Stufe Richtplanung nach. Die Regierung beurteilt die Interessenabwägung als stufengerecht und inhaltlich korrekt.

Kanton setzt Tourismuskonzepte fest

Der Tourismus hat in den Regionen Heidiland und Toggenburg eine starke regionalwirtschaftliche Bedeutung. Die räumlichen Tourismusentwicklungskonzepte Bad Ragaz und Pfäfers beziehungsweise Toggenburg wurden im Richtplan festgesetzt. Die Konzepte bilden die Grundlage für die thematische und infrastrukturelle Weiterentwicklung des Tourismus. Sie berücksichtigen insbesondere die räumlichen Voraussetzungen und die sich wandelnden Gästebedürfnisse.

Bad Ragaz und Pfäfers setzen mit dem Thermalwasser auf den Gesundheitstourismus, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Ergänzt um die Themen Kunst, Kultur und aktive Erholung, entstehe ein attraktives, ganzjähriges touristisches Angebot. Im Toggenburg steht das Thema Klang im Vordergrund. Ein Konzept legt dar, wie das Thema – ausgehend vom Klanghaus Toggenburg am Schwendisee – von Wildhaus über Nesslau, Lichtensteig bis nach Mogelsberg verankert werden kann. (SK/vat)

