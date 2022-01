IMPFDISKUSSION Nach überraschendem Verzicht von Christian Neff: Jürg Brunner (SVP) soll das St.Galler Stadtparlament 2022 präsidieren Die SVP-Stadtpartei schlägt den 61-jährigen Jürg Brunner zur Wahl als Stadtparlamentspräsident vor. Die Volkspartei musste sich nach dem plötzlichen Rücktritt von Christian Neff auch die Suche nach einem Ersatz machen. Gewählt wird Brunner aller Voraussicht nach am 11. Januar.

Jürg Brunner soll es richten und für die SVP das Stadtparlamentspräsidium 2022 übernehmen. Bild: Michel Canonica

Das Stadtsanktgaller Politjahr 2021 endete mit einem Paukenschlag. SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff gab in einer persönlichen Erklärung an Silvester bekannt, dass er per sofort alle öffentlichen Ämter niederlegen werde. Neff wäre an der Parlamentssitzung vom 11. Januar zum Stadtparlamentspräsidenten gewählt worden.

Als Grund für seinen sofortigen Rücktritt gab er die Diskussion um seinen Impfstatus an. Im November führten Recherchen dieser Zeitung zutage, dass Christian Neff sich nicht gegen Covid-19 hatte impfen lassen. Dennoch gab er damals an, das Amt antreten zu wollen.

«Erfahrener» Parlamentarier springt in die Lücke

Nach dem überraschenden Rückzug Neffs musste sich die SVP-Fraktion über den Jahreswechsel auf die Suche nach einem Ersatz machen. Nun ist sie fündig geworden: Jürg Brunner soll 2022 höchster Stadtsanktgaller werden. In einem Communiqué vom Montagnachmittag heisst es, Jürg Brunner sei ein erfahrener und bedachter Politiker, der fähig sei, die Geschäfte des Stadtparlaments zu führen und das Parlament würdig zu vertreten. Neffs Rücktritt akzeptiere die SVP-Fraktion «kommentarlos», man wünsche ihm weiterhin alles Gute.

SVP-Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs sagt zum Wahlvorschlag auf Anfrage:

«Wir wollen vorwärts schauen und nicht zurück.»

Sie sei von den Qualitäten Brunners überzeugt und zuversichtlich, dass dieser das Amt gut ausüben werde.

Keine Angst, aber Respekt vor dem Amt

Für Jürg Brunner kam die Anfrage aus heiterem Himmel. Viel Zeit, sich aufs Amt des Höchsten St. Gallers vorzubereiten, bleibt ihm nicht. Während sich seine Vorgänger jeweils ein Jahr im Vizepräsidium mit den Aufgaben vertraut machen konnten, beträgt seine Vorlaufzeit eine Woche. Das sei eine Herausforderung, sagt der 61-Jährige.

Der Anfang werde vielleicht holprig, aber er schaue optimistisch und zuversichtlich aufs neue Jahr. Schliesslich kenne er den Ratsbetrieb seit bald sieben Jahren. Diese Woche hat er noch Ferien - doch an Ausspannen ist nicht mehr zu denken. Er werde sich nun in die Vorbereitungen hineinknien. Er sagt:

«Ich gebe Gas.»

Brunner hat keine Bedenken oder gar Angst vor den neuen Aufgaben. Etwas Respekt aber schon. Und dieser hängt in erster Linie mit seiner Sehbehinderung zusammen. Als Parlamentspräsident muss er die Sitzungen leiten, den Ratsbetrieb beobachten und die Voten aufnehmen. Brunner sagt: «Ich erkenne zwar, wenn jemand aufsteht oder die Hand hochhält. Aber ich sehe nicht, wer es ist.» Das sei eine Zusatzhürde. Aber er hofft auf Unterstützung und vertraut darauf, dass er auch im Berufsleben mit seinem Handicap klarkommt.

Im Geschäft wird er nun kürzertreten

Brunner hegt keinen Zweifel daran, dass er Beruf und neues Amt unter einen Hut bringen wird. Zwei seiner drei Kinder arbeiten bereits aktiv in seiner Firma, der Asa-Service AG, mit. Er werde sie nun mehr machen lassen und selber kürzertreten, sagt Brunner und sieht darin eine Chance. So könne er sich gut aufs Amt des höchsten St.Gallers konzentrieren. Als solcher wird er nicht nur die Sitzungen des Stadtparlaments leiten, sondern auch die Stadt an Anlässen vertreten und repräsentative Aufgaben wahrnehmen. Diskussionen um seinen Covid-Impfstatus sind keine zu erwarten. Brunner hat die Boosterimpfung bereits hinter sich. Die Wahl steht ihm am Dienstag in einer Woche bevor.

Dann steht voraussichtlich auch einem weiteren SVPler eine Premiere bevor. Thomas Giger wird für Christian Neff ins Parlament nachrücken. Die Fraktion gehe davon aus, dass er das Amt antrete, sagt Karin Winter-Dubs. Ob die Formalitäten bis zum 11. Januar erledigt werden können, ist aber noch offen.

Ein klimabewusster SVPler

Jürg Brunner, Jahrgang 1960, sitzt seit knapp sieben Jahren im St.Galler Stadtparlament. Er politisiert in der SVP-Fraktion, hat aber keine Mühe, gelegentlich aus dem Fraktionskonsens auszuscheren. Deutlich wurde das etwa im Stadtratswahlkampf 2017: Brunner kandidierte selbst für die Volkspartei, gab sich nach einem schlechten Resultat im ersten Wahlgang aber geschlagen. Im zweiten Wahlgang brachte er das bürgerliche Bündnis zum Bröckeln, indem er die Grünliberale Sonja Lüthi unterstützte – und nicht wie seine Partei den CVP-Kandidaten Boris Tschirky.

Auch sonst legt Brunner den politischen Fokus immer wieder auf Themen, die nicht im Standardrepertoire der SVP sind. Etwa setzte er sich jahrelang und schliesslich erfolgreich für Tempo 30 auf der Gerhaldenstrasse ein. Brunner pocht in seinen Vorstössen und Voten immer wieder auf die Energiewende und einen ÖV-Ausbau. Auch scheut er sich nicht, hie und da gemeinsam mit linken Ratskolleginnen und -kollegen einen Vorstoss einzureichen.

Aufgewachsen ist Jürg Brunner in Arbon. Er zählt zu den Mitgründern des Arboner Musikfestivals, dem Vorläufer des heutigen «Summerdays». Vor über 20 Jahren gründete Brunner nach Tätigkeiten in der Versicherungsbranche und beim kantonalen Baudepartement die Kanalreinigungsfirma ASA-Service AG in Winkeln, deren Geschicke er bis heute leitet. Brunner ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.