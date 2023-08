Thurgau Mein ehemaliger Klassenkamerad, der «Schwurbler»

Manu* glaubt den Medien nichts mehr. Eine ehemalige Klassenkameradin und heutige Journalistin möchte ihn verstehen. Sie treffen sich vor ihrem einstigen Kindergarten in einem kleinen Thurgauer Dorf und reden. Über ein Kind, das nie in die Gesellschaft passte und einen Mann, der das heute gar nicht mehr will.