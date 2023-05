In einem neuen Angehörigen-Programm will der Kanton St.Gallen Gefängnisinsassen mehr Kontakt zur Familie bieten. Für das gibt es neu Familienzimmer, wie zum Beispiel in der Strafanstalt Saxerriet. Ziel ist es, die straffällig gewordenen Menschen besser in die Gesellschaft zu reintegrieren. Ein Insasse und seine Ehefrau erzählen im Video von der getrennten Zeit.