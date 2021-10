Arbeitslosigkeit Thurgauerin sucht Gleichgesinnte im Kampf gegen das Abstellgleis Wer mit über 50 seinen Job verliert, steht vor besonderen Herausforderungen. Eine Selbsthilfegruppe soll Betroffene vernetzen.

Anna Leutenegger gibt nicht auf. Vom Kontakt zu anderen Betroffenen erhofft sie sich Verständnis und wertvollen Erfahrungsaustausch. Ralph Ribi

Um die 400 Bewerbungen hat Anna Leutenegger (Name geändert) in den letzten drei Jahren geschrieben. «Zwischendurch hatte ich eine Stelle in einem Callcenter. Das war Stress und ich bekam dafür einen Hungerlohn.» Ihre RAV-Beraterin meinte, das sei nicht mehr zumutbar. Meistens erhält sie entweder keine Reaktion auf ihre Bewerbungen oder es kommt eine standardisierte Absage. «Sie sagen einem nicht direkt, dass ich zu alt und zu teuer bin», aber zwischen den Zeilen lese sie das schon raus. Trotz der vielen Enttäuschungen steckt Leutenegger den Kopf nicht in den Sand. Viele ziehen sich aus Scham zurück. Mit der Gründung einer Selbsthilfegruppe möchte sie Menschen mit ähnlichem Schicksal zusammenbringen.

Die Arbeitssituation machte sie krank

17 Jahre arbeitete sie bei einer kantonalen Behörde als Verwaltungsangestellte. Sie liebte ihre Arbeit, hatte einen «Superchef», bildete sich laufend fort. Dann kam es zum Wechsel in der Führungsetage. «Der neue Chef und ich waren nicht so kompatibel», sagt die zierliche, gepflegte Endfünfzigerin. Zwei aus dem Kollegium hätten gekündigt, doch sie habe es trotz der Schwierigkeiten weiter versucht. Der Neue kam und machte gleich mit allen Duzis. «Ob das nur gut geht?», dachte sie sich damals. Bald habe er angefangen, Kompetenzen zu entziehen. Leutenegger war die Zweitälteste im Team. «Ich habe es wirklich versucht und lange durchgehalten. Aber er ist ein Mensch, der Unterwürfigkeit verlangt.»

Die Beziehung zum Vorgesetzten wurde immer komplizierter. Mit Magengrummeln sei sie zum Arbeitsplatz gegangen, denn nie habe sie gewusst, was heute wieder für Schwierigkeiten auf sie warteten. Sie holte sich Hilfe in der Clienia in Frauenfeld, einer psychiatrischen Klinik. Der Oberarzt dort erteilte ihr ein hundertprozentiges Arbeitsplatzverbot für diese Stelle. «Das war einerseits erleichternd, andererseits wusste ich nicht, was nun kommen sollte.» Anna Leutenegger fasste den Mut und suchte den Amtschef auf. «Er und seine Stellvertretung wussten gar nichts von der leidigen Situation und stellten mir einen anderen Posten in Aussicht.» Das Versprechen lösten sie aber nie ein. «Eine Woche vor Weihnachten wurde mir mitgeteilt, dass keine Stelle für mich frei sei. Der Arbeitsvertrag laufe im Frühling aus. Ziemlich hart für eine alleinerziehende Mutter.» Also meldete sie sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) stellensuchend.

Altersarbeit als neues Standbein

Das alles ist drei Jahre her. Sie arbeitet an ihrer Selbstständigkeit und schloss dafür dieses Jahr ihre Ausbildung zur praktischen Gerontologin ab. Bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) meldete sich Anna Leutenegger als freiwillige Privatbeiständin, bei der Pro Senectute als Treuhänderin für ein Ehepaar. Mit ihren Fähigkeiten als Coachin und Altersarbeiterin will sie sich ein Standbein aufbauen. «Zum Beispiel möchte ich junge Angehörige entlasten, indem ich ihnen Büroarbeiten von ihren Eltern abnehme.» Der Flyer für das vielfältige Angebot, das gealterten Menschen das Leben erleichtern soll, ist bereits fertig. An der Website muss sie noch feilen.

«Wissen Sie, wenn man so kurz vor der Pensionierung steht, kommen einem auch Gedanken wie Auswandern, alles verkaufen. Im Februar endet meine Rahmenfrist. Ich bekomme vermutlich eine neue, aber mit zirka 2500 Franken pro Monat kann ich hier nicht leben und das Studium meiner Tochter finanzieren.» Sinnfragen täten sich auf: «Früher warst du doch so erfolgreich.» Sie habe viele traurige Phasen durchlebt. Sinn findet sie heute in der Altersarbeit. «Die ältere Generation hat uns schliesslich den Boden gelegt für das, was wir heute haben. In der jetzigen Zeit wird häufig so respektlos mit ihnen umgegangen.»

Selbsthilfegruppe 55+ zum Austausch von Betroffenen

Ausserdem ist die umtriebige Frau gerade dabei, eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit ähnlichem Schicksal ins Leben zu rufen: «Arbeitslos 55+. Kein Platz mehr im Erwerbsleben?» Der Antrieb dafür ist von ihrem eigenen Dilemma gekommen: «Ich dachte mir, ich bin doch sicher nicht allein. Es gibt viele Menschen in meinem Alter, die frustriert zu Hause sitzen und sich vielleicht nicht trauen, über ihr Schicksal zu reden.» Also hat sie Kontakt zum Selbsthilfezentrum Thurgau aufgenommen. Das Konzept ist ausgearbeitet, es kann losgehen. Interessenten können sich beim Selbsthilfezentrum melden.

Wenn Anna Leutenegger sich etwas wünschen könnte, wäre es, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr geschätzt würden. «Sie haben Lebenserfahrung und Fachwissen. Und sie sind auch noch flexibel und haben Elan. Es ist einfach traurig, aufs Abstellgleis gestellt zu werden.»